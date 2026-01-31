新竹「超小車格」民眾疑惑 網KUSO：貢丸專用？

廠商劃設機車格，卻有一格畫在變電箱外側。（圖／東森新聞）





新竹市中央路劃設機車格，卻有一格畫在變電箱外側，實在太小，機車就算斜著停也停不進去，讓網友忍不住開玩笑，這麼小的格子只能停新竹特產貢丸。

變電箱外側，畫了個接近方形的小格子。這在新竹市中央路，看看兩旁都畫了機車格，難道這一小格也是機車停車位嗎？，讓民眾超疑惑，甚至笑說，這難道是要停玩具車嗎？還有人開玩笑，新竹人都騎貢丸，這裡可以停貢丸。實際上，有機車硬是停了，但就算斜著停，也沒辦法整台塞進去，後輪都還在格子外。

民眾：「新竹市是屬於比較舊的市區，停車格現在相當的缺，單位可能有時候在畫的時候，相當的隨便，我覺得這應該是施工單位的失誤吧，我相信市府單位會盡快再做改善。」

停不了就是停不了，這樣的格子到底怎麼來的，市府做出解釋。

新竹市政府交通處副處長林俊源：「該停車格是廠商施工時，所造成的疏失，市府已派工針對該停車格進行改善。」

廠商出包，市府將依約追究責任。但網友惡搞玩上癮，引發話題。

