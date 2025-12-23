新竹「雙高對決」？高嘉瑜：會留在內湖南港

▲高嘉瑜今時受訪時強調，她從未獲得選對會徵詢。（圖／今日新聞攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安助理費案二審出現大逆轉，在貪污罪名獲判無罪後，她日前強勢回歸新竹市政府，外傳民進黨內高層考慮，讓前立委高嘉瑜征戰新竹市長。對此，高嘉瑜今（23）日時受訪時強調，她從未獲得選對會徵詢，「我會留在內湖南港，力拚港湖第4席」。

新竹市明年市長選舉，藍白有共識推出市長高虹安競選連任，綠營要派誰出戰，尚未出爐，傳出黨內高層有意在該區推出「奇兵」吸藍白票，並考慮讓高嘉瑜征戰新竹，而該區為徵召區，選對會、主席賴清德握有決定權，人選可望年底或明年初確定。

廣告 廣告

對此，高嘉瑜受訪時直言，外界傳言，不知從何而來，她從未獲得選對會徵詢，「我會留在內湖南港，力拚港湖第4席」。

事實上，高嘉瑜在參選立委失利後，依舊深根內湖南港，她日前也表態，2026不出席、港湖重新出發，言下之意是要重回原本選區，而從她的臉書即可看出，經常參與內湖南港的地方活動，她稍早也在臉書發文，慶祝內湖鐵人成立「15」周年，從她第一屆擔任議員至今也是15年，她也會持續用鐵人精神，跟堅持不懈的意志力，深耕內湖南港，努力在人生的賽道上勇往直前

對於高嘉瑜回鍋參選港湖議員一事，同選區議員何孟樺受訪時則表示，回顧2014、2018、20022年那幾次的選舉結果，高嘉瑜每次拿的票數都蠻高的，但關鍵在於有沒有人來分票；她認為，高嘉瑜的票源可能藍、綠、白都有，還是希望民進黨4席全上、團結一致，這是港湖區最主要的目標。

對於外傳高層有意讓高嘉瑜參戰新竹，何孟樺直言，從高嘉瑜說要從港湖出發時，她就不斷地說，高嘉瑜是一條大魚，而一條大魚，就要從港、湖遊向大海，「我覺得以她的特質來說，新竹來與高虹安『雙高對決』、『高峰對決』，是一個不錯的選擇」，但最終還是要看高層如何來安排，「我們覺得高委員回來選議員，真的有點委屈她了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

直呼中選會委員名單「柯味很重」！她驚見：還有柯媽媽乾女兒

提名游盈隆任中選會主委引親綠不滿？民進黨團揭審查2原則

王淺秋、王鴻薇諷小橘書「唸完已被砍」 律師傻眼這一句反嗆！