新竹-香山.六家站鳥巢影響.電車線沒電 雙向列車延誤

新竹市 / 綜合報導

為您插播一則最新消息，今(27)日早上7點半左右，台鐵的新竹站發生電車線突然沒電的突發狀況。

許多北上與南下的列車，在經過新竹車站時都無法行駛。根據了解，許多列車因此出現1分鐘到30分鐘不等的延誤，雖然大約半小時就恢復了，但目前六家線單線行駛，許多民眾的行程也受到影響。 對此台鐵也回應，跳電的範圍在新竹到香山以及六家線，因為受到門型架上方的鳥巢與木枝侵入，電車線才會異常跳電，目前正在加速清除這些異物 。

