新竹「魟魚老師」猥褻多名兒童 判刑12年定讞

（中央社記者謝君臨台北6日電）代號「魟魚老師」的兒童體適能教師林觀復於寒暑假營隊期間，強制猥褻5名兒童，並拍攝1童私密影像。一二審均判林男12年徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

根據一審新竹地方法院判決，林男自民國111年起擔任營隊老師，於112年12月至113年8月間，利用兒童懵懂無知及對他的信任感，多次利用共宿等機會，強制猥褻5名兒童，另持手機拍攝1名男童性私密影像。

一審認定，林男對未滿14歲男子犯強制猥褻罪共11罪、拍攝兒童性影像罪1罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，應執行有期徒刑12年。

案經檢察官、林男上訴，二審由台灣高等法院審理，審酌林男利用兒童年幼且對他信任，發洩私慾，足見犯罪性質惡劣；且林男於警詢及偵查之初否認犯行，直到檢警將扣案手機進行數位鑑識，相關犯罪證據一一浮現後，林男始於最後一次偵訊坦承部分犯行。

二審也認定，本案並未達成調解、填補被害人損害，林男也未獲被害人原諒，一審量刑尚屬妥適，應予維持。

全案上訴最高法院，最高法院認定二審判決並未違背法令，於去年12月30日駁回上訴，全案確定。（編輯：蕭博文）1150106