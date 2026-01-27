新竹「1門市」開出千萬！他只花59元 網笑：富上加富
幸運兒是你嗎？財政部於本月25日公布114年11、12月統一發票獎號，千萬元特別獎號為「97023797」。其中，新竹市關埔地區慈濟路的7-11富首門市開出1000萬元大獎，讓不少人笑稱，果真名副其實是「首富區」。
根據財政部官網，114年11、12月統一發票特別獎號碼（新台幣1000萬元）97023797；特獎號碼（200萬元）00507588，頭獎號碼（20萬元）3組分別為92377231、05232592、78125249。本期7-11共開出8張大獎，包括3張千萬元、2張200萬元，以及3張100萬元雲端發票專屬獎，快看看自己有沒有中獎。
新竹7-11開千萬大獎
在3張千萬元大獎中，其中一張就開在新竹市關埔地區慈濟路的7-11「富首門市」，一名民眾僅消費59元購買握便當就中獎。由於關埔地區過去位居全台最富有地區排行前幾名，這次千萬大獎落在此地，也讓民眾笑稱「富上加富」。
除了7-11開出多張大獎之外，萊爾富也有幸運得主僅消費110元，就中20萬元頭獎，該得主位於苗栗縣泰安鄉萊爾富「泰安錦水村店」。而全聯官方也宣布，本期共開出1張千萬元、2張200萬元大獎。台中「大智門市」得主僅花607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等商品，就抱回千萬大獎；桃園龜山「大同門市」得主消費168元買布丁、麵包、零食等，中得200萬元；台北文山「萬美門市」得主花434元購買鮮奶、地瓜、湯圓等商品，也中200萬元。
財政部提醒，中獎民眾領獎期間自115年2月6日至115年5月5日止，領獎時需攜帶國民身分證（非本國籍人士可用護照、居留證或入出境許可證等替代）及中獎統一發票，並依代發獎金單位公告的臨櫃兌獎時間辦理，逾期將不得領獎，得獎人千萬要注意時間。
