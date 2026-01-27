新竹12度！明起回溫週六又變冷 挑戰冷氣團時間曝光

受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。（本刊資料照）

受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。氣象專家吳德榮指出，今日偏冷，不過明日起逐漸回暖，週六晚會再迎另波冷空氣。

吳德榮於氣象應用推廣基金會指出，今（28日）受「東北季風」影響，北部、中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷。今日中部3,000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。

今晨4時40分紅外線色調強化雲圖顯示，台灣附近中低雲很多（左圖)。4時40分雷達回波合成圖顯示，北部、中部山區及東半部海上有降水回波（中圖）。4時30分累積雨量顯示，北部、中部山區明顯降雨（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

各地區氣溫分別為北部12至17度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至24度。明日至週六（29至31日）各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明日北微涼、中南舒適，週五、六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，週六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至週二（2月1至3日）冷空氣影響，北台灣偏冷，下週日、一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下週三、四的清晨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象樹官網）

中央氣象署4時30分發布陸上強風特報，東北風偏強，今晨至明晚蘭嶼、綠島、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、澎湖、金門、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

全台各地平地低溫。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署觀測，連江縣南竿鄉「馬祖」6時2分9度、金門縣烏坵鄉「烏坵」2時11度、新竹縣湖口鄉「國一S082K」4時16分12度、桃園市平鎮區「國一高架N063K」4時16分12.1度、新北市石門區「富貴角」3時58分12.2度。

