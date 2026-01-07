新竹15坪小宅以日式簡約為題，走過客變與裝修打造屬於我們的靜謐之境!

編輯 Jessie Chang |圖片提供 逸硯室內設計

小編帶你看好宅

位於新竹市的一戶 15 坪小宅，居住著一對品味獨到的夫妻。為了實現理想的生活藍圖，他們從客變階段便與逸硯室內設計攜手合作，先行調整格局，為未來的家奠下穩固基礎。交屋後，再以日式簡約風格進行細緻裝修，將空間中的每一隅都精心刻畫，最終呈現出一處專屬於兩人的靜謐之境。



入室玄關藉由木質與長虹玻璃拼接的屏風建立分野，化解穿堂煞疑慮的同時，也將採光引入玄關，放大空間感。特殊工藝的木門在簡約設計中點綴，讓打造更有層次的視覺效果，也讓收納機能變得更有趣。側邊牆面還增設一面落地鏡，讓進出家門都可以整理儀容，以最美好的姿態面對生活。開放式餐廚位於玄關另一側，餐桌與吧台彼鄰設計，繫起居者間的互動性，也可作為備料空間的延伸。灰色吧台檯面選用系統板材製成，不僅清掃便利，還存在耐刮的特性，長久使用也不用擔心外觀耗損。同時還於水槽搭配了淨水機，打開水龍頭就可以即飲，不僅更便利，健康也更有保障。沿著弧形牆面進入客廳，電視牆悄然銜接而下，內斂的紋理在木質的襯托下，更顯沉穩內斂。沙發背牆將空間分為三個部分，並藉由黑鏡材質暗示分界。最左邊為聲納展示空間，懸浮櫃與矮櫃的搭配，兼顧收納與輕盈感受。牆面中段為沙發區，最右邊則為開放式書房，牆面也由清水模塗料過度為木質，氛圍瞬間變得柔潤，最後再搭配上斑馬簾設計，賦予光線的調整彈性，日常辦公閱讀都舒適得宜。



通往私領域的入口藉由隱藏門調和於電視牆立面中，既能維持牆體立面的整體感，也能避免門片因長時間觸摸所導致的髒污印記。主臥室延續灰、白色彩，呼應日式簡約風主題，凝練出沈靜無壓的舒眠情境。獨立更衣間以黑玻拉門分隔，深栗色木質櫃體輔以暖光線燈，機能強大又美觀，百分之百滿足屋主夫妻的收納需求。



小編的最愛

由於小宅僅有一間衛浴，在設計上，設計師採用雙門設計，為主臥與衛浴之間建立一層過度，親友來訪也不用擔心隱私疑慮。為了在衛浴出口處營造一幅優雅端景，設計團隊特別規劃了一座帶有現代語彙的櫃體。以弧形切割勾勒立面線條，柔和了空間氛圍；再依照不同收納需求精心分割層板，既能讓屋主隨心陳列心愛的展示品，也確保每一寸空間都發揮最大效能。

逸硯室內設計／逸硯設計團隊

地址：新竹縣竹北市六家一路一段105號

Email：service@ideas-design.com.tw

網站：https://www.ideas-design.com.tw/

