新竹17歲打工仔欠1萬！債主上門「討不到錢就砍」行兇前集結畫面曝光

記者羅欣怡／新竹報導

在新竹城隍廟知名小吃攤打工的17歲孫姓少年，因欠下1萬多元債務，昨（29日）深夜遭陳姓債主找上門尋仇，陳姓兄弟檔夥同6人分坐2台車前往，其中4人直衝城隍廟行兇，另外4人在廟外等候，犯案後8人一轟而散，警方循線追緝，分別在新竹縣市全數逮捕到案。

據了解，以陳姓兄弟為首的8人，昨日晚間9時許，趁著城隍廟內人潮散去、店家紛紛打烊之際，手持利器直搗少年打工的攤位，陳姓兄弟帶著2人進到廟內，看見少年就直接揮刀砍人，陳男出手4、5刀，少年本能反應用手阻擋，被砍到全身是刀傷，其中在腹部的一刀，導致少年臟器外露，現場血跡斑斑，一夥人行兇後，分坐兩台車逃逸。

4名共犯犯案後逃逸，在300公尺外先遭逮。（圖／翻攝畫面）

消防局獲報後到場，少年痛到沒辦法說話、意識模糊，救護人員先使用繃帶將外露內臟固定後，立刻送醫，醫院深夜緊急進行開刀手術，搶救少年生命，所幸手術成功，沒有生命危險。

少年欠下1萬多元的債務遭砍傷，經手術後已無生命危險。（圖／翻攝畫面）

新竹市警第一分局表示，孫姓少年積欠陳姓犯嫌債務，致陳姓犯嫌心生不滿，進而糾集其他7人分乘紅色馬3及白色豐田2部自小客車前往討債，於商討期間雙方一言不合，由陳姓兄弟、范姓、林姓等4嫌，徒手毆打被害人，復由陳姓犯嫌一人持預藏刀械砍傷被害人身體多處後駕車逃逸。

新竹城隍廟知名小吃攤濺血。（圖／民眾提供）

案經專案小組即時攔查涉案紅色馬3自小客車，查獲陳姓犯嫌等4人到案，復循線陸續將其於4嫌查緝到案，全案於偵詢後依殺人未遂、妨害秩序罪移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

