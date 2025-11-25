新竹2.2萬戶無天然氣可用 議員籲補助管線費 市府回應了

民進黨新竹市議員鄭美娟指出，竹市至今仍有2.2萬戶依賴瓦斯桶生活，且部分地區沒有天然氣主管。（鄭美娟提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市天然氣普及率達87.64％，但民進黨新竹市議員鄭美娟指出，至今仍有2.2萬戶依賴瓦斯桶生活，且部分地區沒有天然氣主管，若自行申請延長管線得付15萬元施工費用，讓獨居長者、弱勢家庭難以負擔；對此，市府表示，目前已與業者溝通協調，協助爭取補助方案，研擬評估可行性。

市議員鄭美娟指出，東區前溪里為例目前仍有70戶居民，因為所在地區沒有天然氣主管，若要自行申請延伸管線，每戶竟需負擔高達15萬元的費用，這樣的金額根本難以承擔，她替前溪里民請願，希望市府有主動與中油溝通，協助提出補助方案、階段性工程、分期攤還等可行作法，實質減輕市民負擔。

鄭美娟也建議市府，應該針對全新竹市所有尚未接管天然氣的區域，展開全面盤點與公開資料，讓市民明確知道自己所居住地的改善時程，以及市府的後續計畫，而不是讓這些家庭在城市發展中成為「被遺忘的族群」。

對此，新竹市政府回應，新竹市現行2家瓦斯公司（中油、竹瓦）是依據該公司營業章程及經濟部發布「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」所訂定的裝置業務收費作業手冊規定，施作用戶管線設備裝置業務。

針對東區前溪里部分，市府日前已轉請台灣中油公司天然氣事業部公用天然氣營業處新竹服務中心協助評估，積極爭取減輕方案可行性。

至於是否有補助方案，或者有階段性工程、分期攤還等作法？市府則表示，目前已與台灣中油公司天然氣事業部公用天然氣營業處新竹服務中心溝通協調，協助爭取補助方案，並研擬評估方案可行性。

