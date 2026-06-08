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新竹3D列印推薦｜逆向工程機構設計顧問

【商家指南推廣專題】

數位醫師救產線：化解原廠斷料危機

當科技大廠面臨工業機台零件老舊、原廠斷料，或新產品急需3D列印與逆向工程時，選擇專業團隊能有效縮短開發時程、降低停機損失。新竹3D列印推薦品牌「三德列印科技有限公司（3DEX）」，專營跨維度機構設計顧問、一站式ODM整合、逆向工程與客製化金屬獎盃服務，秉持專業、愛與信實的理念，把客戶當作家人般用心服務，致力在科技產業中注入職人的溫度。

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源自2015年創立的3D列印工作室「三德列印」，由畢業於台大機械所固力組的創辦人林凡鈞先生創立，曾於中強光電、誠屏科技等知名科技公司累積超過十年專案開發經驗。從與客戶長期合作中，他觀察到許多企業雖能快速打樣，卻缺乏量產整合能力；也有不少工廠因設備老舊、零件斷料而面臨停機危機。因此於2021年正式公司化，帶領品牌從3D列印工作室，進化為專業逆向工程與機構設計顧問團隊，逐步建立新竹3D列印推薦品牌口碑。

一站式整合：從設計到量產

身為新竹3D列印推薦團隊，「三德列印」提供多元數位整合服務，包括跨維度設計顧問、一站式ODM服務、3D掃描與逆向工程，可快速建立3D零件模型，大幅縮短產品開發與設備維修時間。

除了常見塑膠材質外，也提供PET-CF、PETG-CF、ASA-CF等高階碳纖維工程塑膠列印服務，適用於工業治具、自動化設備與戶外機構件，滿足不同產業的高強度需求，也讓三德列印成為許多科技業指定合作的新竹3D列印推薦廠商。

此外，團隊亦提供大型金屬3D列印整合服務，支援鋁合金、不鏽鋼、鈦合金及其他航太級材料，協助企業完成高精度、高強度的零件製造需求，是許多企業尋找新竹3D列印推薦服務時的重要選擇。

新竹3D列印推薦案例：高精度逆向工程快速搶救產線

某科技大廠的重要產線因關鍵金屬零件突然損壞而全面停擺，國外原廠不再供應單顆零件，更換整組模組費用高達數百萬元，且需等待數個月。

三德列印秉持信實與利他的初衷，透過高精度3D掃描與逆向工程技術，迅速還原零件原始尺寸並完成數位補償，短短幾天內完成金屬3D列印製作，成功協助客戶恢復產線運作，省下大量停機與設備更新成本。

客製化金屬獎盃與高端設計服務

除了工業應用外，「三德列印」也專注於客製化金屬獎盃設計，服務涵蓋德州撲克賽事、企業典禮與大型活動，從概念建模、機構設計、金屬製造到視覺廣告整合，打造兼具收藏價值與視覺震撼的高端作品。

未來，品牌將持續深耕高階工程材料、逆向工程與精密製造，期望成為台灣具代表性的機構設計與新竹3D列印推薦整合品牌。

當產線因零件老舊或斷料而面臨停機危機，或需要打造高質感金屬獎盃時，三德列印提供專業的一站式解決方案。擁有超過十年機構設計經驗的團隊，能協助科技產業快速復工，也能為大型賽事與企業活動注入亮眼設計細節。

有相關需求的企業，歡迎聯繫三德列印，共同探討最適合的解決方式。

更多新竹3D列印推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：三德列印科技有限公司（3DEX）

電話：03-5795056

地址：新竹市北區北大路307號9樓之3

（此地址僅供郵寄收件，洽公請先透過LINE預約）

官網：https://rink.cc/eqhrg

LINE：https://rink.cc/5gfjr

以上訊息由三德列印科技有限公司提供