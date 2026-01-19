新竹5機車連環摔4送醫 貨車「油箱蓋脫落」肇禍！

新竹市 / 綜合報導

今（19）日上午在新竹市寶山路同一路段上，有5名機車騎士接連摔車，其中4人受傷送醫，所幸都沒有生命危險。而驚險摔車過程都被拍了下來，後方騎士PO出影片推測是有漏油嗎？經過警方追查，查到一輛貨車，轉彎時的確有汽油從車上灑漏，而駕駛自稱，是油箱蓋脫落才會導致汽油灑出來。至於確切的原因及該負的責任，還需等警方追查。

前方機車騎士，剛轉彎不到一秒，往右倒連人帶車倒在地上，即使右手想撐地，但還是整個人趴在地上，目擊騎士說：「你還好嗎。」後方騎士騎近想關心，而對方先把左腳伸直，讓身體平衡後，才能翻身用手把自己撐起來。

而受害者不只他，總共有5位騎士摔車，至於原因...，這輛白色貨車也開過摔車路段，在其它路口轉彎時，一整攤液體從車上灑落在地，經過追查，新竹市寶山路往市區路段，事發當下的確有液體痕跡，貨車駕駛自稱是汽油灑漏，而中午後再到現場觀察，路面已經乾了。

新竹市警交安組長王繕逢說：「貨車油箱蓋脫落，導致汽油灑漏於路面，造成後方多輛機車，因路面濕滑發生事故。」多部機車因摔車停在現場，車殼破損滿是刮痕，還有車頭連燈帶罩都掉出來，幸好4名傷者經送醫治療後都沒有生命危險，但確切肇事原因跟該負的責任，還需等警方釐清。

