新竹63歲男罹淋巴癌！治療又確診肝癌…醫院幫「做1事」：腫瘤明顯縮小

記者羅欣怡／新竹報導

鎖骨下導管置放進行肝動脈內灌注化療，兩次療程後腫瘤明顯縮小。（左：治療前／右：兩次療程後）（圖／台大新竹分院提供）

新竹63歲男性，原本罹患淋巴癌，在治療期間又意外發現肝腫瘤，確診肝癌。醫療團隊與病人討論後，採用「鎖骨下導管置放肝動脈灌注化療」技術，歷經兩次療程後，腫瘤明顯縮小，治療效果令人振奮。

肝癌長期名列國人癌症發生率與死亡率前幾名，慢性肝病、肝硬化更是十大死因之一。隨著早期篩檢普及，不少患者能在初期接受手術或射頻燒灼治療，但仍有部分病人因居住偏遠或錯過黃金治療期，只能選擇中晚期療法，挑戰更高。

新竹臺大分院影像醫學部游加樂醫師指出，「肝動脈內灌注化療（HAIC）」近年在台灣逐漸受到重視，成為無法接受手術或傳統栓塞術的中晚期肝癌病人新選項。

游加樂醫師說，HAIC的原理是透過導管，將化療藥物直接送入肝動脈，讓藥物高濃度集中在腫瘤細胞內，比全身性化療更具殺傷力，同時副作用也大幅降低。「藥效集中在肝臟，病人的不適感與併發症都明顯減少。」

不過，傳統HAIC需從鼠蹊部插管，導管長期留置容易導致堵塞、感染或移位，甚至限制病人活動。為解決這些困擾，新竹臺大分院引進「鎖骨下導管置放技術」，改從左鎖骨下動脈放置導管，每次治療後可立即移除，降低血管阻塞風險，也讓病人活動更自由、復原更快。

這項技術的靈活性更高，每次治療後可重新調整導管位置，若發生堵塞或移位，醫師可立即處理，提升療效並減少併發症。臨床上，許多病人經治療後腫瘤明顯縮小，部分甚至消失，顯示技術潛力十足。

游加樂醫師強調，HAIC並非單一解方，仍須與肝動脈栓塞術、免疫藥物等治療並行，才能達到最佳控制效果。是否適合進行該治療，仍需專業醫師完整評估。

隨著醫療技術精進，「鎖骨下導管肝動脈灌注化療」為中晚期肝癌病人帶來新希望，不僅提升治療成效，也兼顧生活品質，為無法手術的患者開啟更多生存契機。

