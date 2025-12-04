新竹8旬翁狂揮按摩棒毆枕邊人 清醒後打電話自首：我把老婆殺了

新竹82歲老翁（3日）疑情緒失控不慎打死打死，法院裁定羈押。

新竹縣竹北市昨（3日）清晨發生一起震驚社會的家暴殺人案。82歲翁姓老翁凌晨5時許自行撥打110報案，語氣冷靜卻直言「我把老婆殺了」。警方趕抵現場，發現70多歲的妻子倒臥在臥室，已明顯死亡。初步調查顯示，翁男疑似情緒失控，在與妻子發生口角時，徒手並持按摩棒等鈍器多次擊打，造成妻子當場死亡，新竹地檢署昨晚依家暴殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。

警方指出，翁男與妻子長期同住竹北市科大一路一處民宅，家屬透露，翁男近年曾出現被害妄想症狀，並就醫治療，昨晨發生的悲劇，初步研判可能因口角或情緒激動而動手。警方到場時，翁男神情恍惚、語意混亂，無法清楚說明犯案動機與過程。

警方立即封鎖現場並通知鑑識人員採證，死者遺體已由檢察官相驗，後續將進行解剖以釐清確切死因。新竹地檢署代理檢察長姜貴昌獲報後高度重視，立即指示外勤檢察官與國民法官小組成員會同警方成立專案小組偵辦，並啟動犯罪被害人保護關懷機制，由犯罪被害人保護協會新竹分會提供家屬法律支援與心理輔導。

新竹地檢署指出，翁男涉嫌違反《家庭暴力防治法》第2條第1項及《刑法》第271條第1項家庭暴力殺人罪，罪嫌重大且有逃亡之虞，檢方昨晚已向法院聲請羈押獲准。檢方強調，將持續釐清案情，依法究責，嚴懲暴力犯行，維護社會治安與公共安全。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



