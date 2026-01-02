新竹8.5度！18縣市低溫特報「越晚越冷」 8地冷爆亮橘燈

今（2日）強烈大陸冷氣團南下，全台各地溫度驟降，民眾出門都包緊緊。（圖／鄧博仁攝）

受到大陸強烈冷氣團影響，全台各地溫度驟降，今天（2日）更是特別寒冷。中央氣象署在下午16:28發布新一波低溫特報，共有18縣市列入警戒，其中更8縣市為橘色警戒，非常寒冷。

橘色燈號：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣

黃色燈號：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市，花蓮縣、金門縣

全台18縣市低溫特報，其中雙北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中與宜蘭亮橘燈，相當寒冷。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，橘色燈號的雙北等縣市非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，黃色燈號的雲嘉南等地區則是有度以下氣溫發生的機率。並提醒民眾務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，且冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署預報員林定宜表示，隨著強烈大陸冷氣團逐漸南下，全台入夜後將會更為寒冷，溫度也是越晚越低，14:50新北富貴角出現8.3度低溫，同時在17:00新竹國三N085K也測到8.5度低溫，其次為桃園市茶改場與新竹縣關西工作站的8.7度；新北國五S006K也測出8.8度低溫。

林定宜說，隨著水氣減少，明天（3日）基隆北海岸、東部、北部山區會有零星短暫雨，中部與西南部則是多雲到晴天氣。但氣溫方面，中部以北為10度，南部地區則是12度，花東13至14度，日夜溫差將超過10度以上。

截至2日傍晚17:00，全台冷颼颼，其中新竹國三N085K測得8.5度的低溫。（圖／中央氣象署）

