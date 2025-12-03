新竹82歲翁家暴殺妻！打電話自首「我打傷老婆」 警衝現場見她倒血泊中

記者林意筑／新竹報導

82歲的翁姓老翁持鈍器殺害妻子。（圖／翻攝畫面）

新竹縣竹北市驚傳恐怖殺人案！一名高齡82歲的翁姓老翁疑似長期有被害妄想症，今（3）日凌晨5時許竟持鈍器將71歲曾姓妻子打死，事後老翁自行打電話報案稱「我打傷老婆了！」事後警方將其移送地檢偵辦，檢方認為老翁罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞向法院聲請羈押，至於案件詳情有待進一步釐清。

據悉，老翁與妻子平時同住，近年來疑似出現被害妄想症，時常懷疑妻子要傷害他，家屬發現此狀況後曾帶他就醫治療，未料今日凌晨，老翁疑似情緒失控拿鈍器猛砸妻子頭部，造成妻子頭破血流，倒臥在血泊中。老翁犯案後自行打電話報警稱「我打傷老婆了！」轄區警方獲報趕抵現場，發現老婦人明顯死亡，臉部有多處瘀青，未送醫。

廣告 廣告

經警方封鎖現場，並通知鑑識小組到場採證，死者遺體則由檢察官進行相驗，明天將解剖老婦人釐清確切死因。據悉，今日警方詢問時，老翁對犯案經過、動機均無法清楚敘述，後續依法將老翁移送新竹地檢署進一步偵辦。

新竹地檢署檢察官訊問後，認為老翁涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押，後續將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

基隆河受污染害民眾喝髒水！2廠商違規遭重罰 受害戶補償方案出爐

聖石金業涉吸金千人受害！勞斯萊斯、金塊近10億資產全被扣 5幹部交保

聖石金業「88折誘買黃金」期滿後神隱！上千人遭詐騙 女董座等30人被捕

高志綱捲小三風波！疑外遇林倪安 妻子發聲明澄清：不排除提告

