51歲林志玲收生日蛋糕淚崩 狀態超好網讚爆：一如往常的優雅

【緯來新聞網】「台灣第一名模」林志玲近日在社群平台分享她過生日時收到蛋糕後感動淚崩的影片，林志玲許願時也把願望獻給兒子「陪伴孩子長大」。林志玲也感嘆道「已經能平靜看待生日，但幸福來臨的瞬間，眼淚還是止不住。」

林志玲51歲狀態超好。（圖／翻攝林志玲小紅書、IG）

林志玲2019年與日本男星黑澤良平（藝名AKIRA）結婚，育有一子。婚後她將大部分時間投入家庭生活，偶爾透過社群平台與粉絲互動，分享育兒點滴。11月29日她迎來51歲生日，當天適逢工作行程，她在休息室準備妝髮時，工作人員突然拿出生日蛋糕替她慶生，讓她當場泛淚。



林志玲4日在小紅書上傳影片，提到原本認為生日只是平凡的一天，但當收到蛋糕那刻，情緒突然湧上心頭，不自覺落淚。她坦言：「現在好像已經能平靜看待生日，但幸福來臨的瞬間，眼淚還是止不住。」

51歲林志玲收生日蛋糕淚崩。（圖／翻攝林志玲小紅書）

影片中，林志玲對夥伴許下三個願望，首先是希望自己能保持健康與智慧，陪伴孩子長大，其次則盼望所愛之人都能一切安好。第三個願望她選擇放在心中，並向身旁工作人員感謝支持與祝福，表示：「謝謝每個關心我、愛我的人，願我們都能平安快樂。」



該影片曝光不到一天，觀看次數即突破十萬，留言區充滿粉絲的祝賀與讚美，有人感嘆她歲月不留痕，也有人驚訝她看來依然年輕動人，更有網友稱她是「最真誠、最優雅的明星」。

