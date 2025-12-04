新竹82歲老翁「把老婆殺了」自首 遭聲請羈押獲准

【緯來新聞網】新竹縣竹北市一處住宅3日清晨驚傳人命傷亡事件。一名82歲老翁在早上5時左右自行撥打報案電話表示「把老婆殺了」。警方趕抵現場後，發現其70多歲的配偶倒臥房中，經檢視已無生命跡象，新竹地檢署依家暴殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。

新竹地檢署。（圖／翻攝Google Maps）

根據初步調查，82歲老翁疑似情緒失控，使用按摩棒等鈍器反覆攻擊妻子，導致對方當場死亡。警方指出，夫妻兩人共同居住在竹北市科大一路的住家，且據家屬透露，老翁近年疑似有被害妄想傾向，也曾接受相關治療。



警方抵達現場時，老翁神情呆滯、言語混亂，無法清楚說明動機與過程。現場隨即拉起封鎖線，並通報鑑識小組進行採證。死者遺體由檢察官勘驗後，預計將進行解剖以釐清真正死因。



檢察機關已依殺害配偶並涉違家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項等罪嫌，向法院申請羈押，並獲得核准。新竹地檢署表示，代理檢察長姜貴昌在接獲通報後指示成立專案小組，將與警方共同釐清案情，並強調將依法追究責任，確保社會安全不受侵害。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力和違法行為，請勿模仿 ★



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★





★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

