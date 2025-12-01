新竹BMW暴衝女騎士卡車底！10多人「抬車救人」畫面曝 網讚：最美風景
記者羅欣怡／新竹報導
新竹市食品路今（1日）晚間7時許，一輛BMW轎車在食品路停等紅燈時，疑似未注意前方號誌，整台車暴衝，撞擊前方整排摩托車，機車像骨牌一樣倒下，其中28歲女騎士被捲入車底，一旁的路人、騎士紛紛停下，衝到轎車旁，喊著「1、2、3」，合力將轎車抬起，在救護人員抵達現場前，女騎士已經從車底拉出，所幸僅有輕傷。
畫面中，食品路上的車輛都在停等紅燈，突然白色的BMW開始向前緩緩移動，接著就是高速撞擊前方的摩托車，車輛倒的倒，幸運躲過的騎士，趕緊騎車到對向的路邊，但28歲的女騎士直接被壓在BMW車底，現場一陣混亂。
被撞擊的騎士說，當時只聽到後方傳來「碰碰碰」的聲音，本來想聽聲辨位閃車，但BMW衝撞的速度太快，根本閃不掉，還一度痛到爬不起來。
「1、2、3」，28歲女騎士直接被捲進車底，當下附近民眾紛紛上前合力抬車，將女騎士救出。有網友在Threads上PO出眾人合力救人的畫面，直呼「全部人跑去把轎車抬起來救人，這就是台灣最美的風景。」
這起事故總計造成5人受傷，其中3人送醫，被壓在車下的28歲女騎士肢體疼痛，多處擦挫傷、37歲女騎士，肢體擦傷，以及49歲男騎士，胸口疼痛詳細事故原因，還有待後續釐清。
