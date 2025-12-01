新竹BMW暴衝撞4機車！1人被壓車底 「10多名路人徒手抬車」熱心救援

新竹昨晚發生車禍。（圖／翻攝臉書／新竹市議員 黃文政 我好用）

新竹市東區1日晚間發生一起驚險車禍，一輛白色BMW轎車在停等紅燈時突然起步暴衝，衝撞前方等候的4輛機車，造成5人受傷，其中3人送醫治療。現場一度陷入混亂，一名機車乘客受困車底，所幸10多位熱心民眾見狀立即衝上前合力抬車，成功將人救出，場面驚險又感人。

這起事故發生於晚間7點26分，地點位在食品路與西大路口，當時白色BMW在紅燈狀態下突然暴衝，撞擊停等紅燈的機車車隊。根據初步調查，肇事駕駛疑似因分心恍神，誤將油門當煞車踩下，釀成意外。

機車騎士被汽車暴衝撞倒。（圖／翻攝臉書／新竹市議員 黃文政 我好用）

車禍造成的衝擊力道強大，導致機車與騎士倒成一片，其中一名28歲女性乘客被壓在BMW車底，情況緊急。現場民眾高喊「一起幫忙！」隨即超過10人徒手合力將近2噸重的車輛左側抬起，協助受困女子脫困，該名傷者救出時意識清醒，所幸並無生命危險。

消防局接獲通報後，迅速出動中山分隊與光復分隊共計4輛救護車、10名救護人員趕往現場協助處理。5名傷者中，2人輕傷自行返家，另3人包含28歲女乘客、37歲女騎士及49歲男騎士則被送往醫院接受進一步治療。

警方目前已調閱監視器畫面進行肇事原因釐清，初步研判駕駛在停車狀態下未注意腳踩踏板位置，疑因分心誤踩油門所致。警方也提醒民眾，在駕駛過程中務必專心操作，特別是在停等紅燈時，也須保持警覺，以防突發狀況發生。

