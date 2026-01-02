新竹fun聖誕人氣夯 吸引88萬人次、創1200萬元觀光效益

「新竹冬日童樂會」活動，因民眾反應熱烈延長展期。

▲「新竹冬日童樂會」活動，因民眾反應熱烈延長展期。

以「光×科技×童話」為主題的「二○二五新竹fun聖誕」於一一四年十二月三十一日圓滿落幕，活動自十一月中旬展開，結合光雕展演、聖誕市集、護城河光環境營造及音樂演出，吸引市民與外地遊客走入舊城區；同時間好評不斷的「新竹冬日童樂會」再為當地增添亮點與人氣。在雙主題加乘效應下，累計參訪人次突破八十八萬，帶動觀光經濟效益逾新臺幣一千二百萬元，展現新竹市冬季觀光的高度吸引力。

廣告 廣告

新竹市長高虹安二日表示，「二○二五新竹fun聖誕」除規劃具視覺震撼的光雕展演外，假日聖誕市集也集結在地品牌、特色餐飲及文創商品，有效延長人潮停留時間並帶動消費，整體市集及周邊經濟效益估計超過一千二百萬元，成功活絡地方商機。同時，護城河沿線光環境營造，讓歷史場域在夜間煥然一新，成為市民散步與拍照打卡熱門景點，透過節慶活動串聯城市亮點，提升城市能見度，也讓市民重新感受舊城的魅力與溫度。

城銷處長林昱志指出，自一一四年十一月十五日起登場的「新竹冬日童樂會」，因民眾反應熱烈延長展期，並與十二月「新竹fun聖誕」活動同期於舊城區展開，並加碼推出「麵包超人光雕秀」，成功吸引大量親子族群前來朝聖，形成雙主題加乘效應，顯著提升整體觀光人流與停留時間。多家商家反映，假日期間來客數明顯成長，顯示活動已有效轉化為實質觀光效益；一一四年十二月二十四日舉辦的「平安感恩夜‧幸福交響曲」演奏會，以溫馨音樂為城市送上祝福，也為整體活動增添人文深度與情感溫度，獲得市民一致好評。