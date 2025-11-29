新竹FUN聖誕 冬季最美序曲「逐夢之樹」、光雕串聯舊城區

新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」即將於十二月六日正式啟動，為整座舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕，今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，透過百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集，共同打造一場自十二月五日至十二月三十一日的沉浸式冬季光之旅。(見圖)

新竹代理市長邱臣遠二十八日表示，為提前營造節慶氛圍，十二月五日將率先啟動護城河畔光環境與藝術裝置，而十二月六日開幕點燈記者會上，則將以光雕投影點亮新竹火車站，並同步啟動聖誕主燈，象徵新竹冬季正式被光影照亮。火車站光雕展演將自當日起，每日十八時至二十二時整點播出（最後一場為二十一時五十分），利用科技光影的巧妙投映，使這座百年歷史建築在夜色中煥發迷人的新生光彩。

廣告 廣告

城銷處指出，今年活動的核心除了融合城市記憶與節慶氛圍並具故事性的光雕展演外，光環境及裝置藝術也將於每日十七時準時點亮，除了護城河畔的閃耀光景外，還包括站前廣場的主燈「逐夢之樹」、護城河周邊之「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，裝置以夢境、旅程、探索為核心，透過光線、材質與色彩的層疊，延伸出富含想像力的節慶氛圍。作品處處皆是絕佳的拍照打卡點，希望讓民眾在夜間散步時，能以輕鬆的方式與城市互動，並在日常場景中捕捉專屬冬季的浪漫時刻。

城銷處補充，備受喜愛的聖誕市集將自活動期間的週末陸續登場，市集開放時間為十二月六日起至十二月二十一日期間的每週六日，以及十二月二十五日聖誕節當日，每日的十四時至二十一時。值得一提的是，十二月二十四日平安夜也將有市集陪伴大家共度佳節。今年市集充滿濃厚的聖誕氛圍，匯集聖誕特色店家及在地美食、創意手作及聖誕周邊小物，並結合街頭藝人表演，讓整個舊城區彌漫節慶感。每日市集更設有消費滿額摸彩等各式活動，歡迎市民及旅客把握時間，踴躍參與。

城銷處進一步提醒，聖誕市集期間將配合活動實施交通管制，範圍包括信義街（林森路至大同路、大同路至東門圓環），呼籲市民朋友提前改道，並遵從現場員警及義交引導，共同維持道路順暢與活動安全。誠摯邀請市民與旅客於十二月六日一同參與點燈儀式，率先感受今年聖誕活動的全新亮點，無論是欣賞光雕首演、探訪光環境裝置，或提前感受市集氛圍，都能讓人瞬間走入濃厚的冬季節慶氛圍。更多活動資訊陸續公布，歡迎追蹤「跟風玩新竹」FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )。