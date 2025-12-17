「新竹FUN聖誕」吸引人潮！ 光雕展打卡熱點

2025新竹FUN聖誕在6日熱鬧登場！新竹舊城街區化身夢幻聖誕樂園。

圖／TVBS

光雕展演、藝術裝置點成為打卡熱點，吸引大批民眾前來觀賞，周末有聖誕市集結合街頭藝人演出，到合作攤位滿額消費還可以參加抽獎，最大的獎項市價超過15萬，希望可以帶動在地發展。

滿滿的人潮，旁邊還有各式各樣的攤位，攤位上裝飾，相當有聖誕節的氛圍。

民眾坐在階梯上，拿起手機錄影，將美麗的光雕展記錄下來。

2025新竹FUN聖誕，6日在新竹舊城街區登場，聖誕氛圍持續升溫，光雕展演藝術裝置，成為熱門打卡點，每天晚上6點到10點的，展演時間，更是吸引大量親子家庭，和年輕族群前來觀賞。

遊客：「我是從外地來的，我覺得整體的規劃蠻棒的，吃的攤位呀，吃的、喝的、手作的(都有)。」

周末的聖誕市集和街頭藝人演出，也非常受歡迎，還有抽獎活動，在合作的店家旅宿或是市集，滿額消費，就有摸彩資格，幸運的民眾，最大獎市價超過15萬元

遊客：「(所以你是買什麼中獎的？)買雞蛋糕，雞蛋糕很好吃。(請問你抽中的獎品是什麼？)雙人山景房那個，湖光山景雙人住宿券，對對對。」

除了這些，只要穿著紅色綠色，與聖誕節相應顏色的服裝，到指定的合作店家消費，集滿貼紙，還能兌換聖誕小禮，市府盼帶動在地商圈發展，也展現藝術感與人情味的一面。

