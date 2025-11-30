新竹FUN聖誕12/6登場 「逐夢之樹」光雕串聯舊城區

新竹火車站光雕和廣場前逐夢之樹。（圖：市府提供）

新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」將於12月6日正式啟動，為新竹市舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕！今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，透過百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集，共同打造一場自12月5日至12月31日的沉浸式冬季光之旅。

竹市護城河畔的光影藝術，處處皆打卡景點。（圖：市府提供）

新竹市代理市長邱臣遠表示，為提前營造節慶氛圍，12月5日將率先啟動護城河畔光環境與藝術裝置，而12月6日開幕點燈記者會上，則將以光雕投影點亮新竹火車站，並同步啟動聖誕主燈，象徵新竹冬季正式被光影照亮。

火車站光雕展演從6日起，每日晚間6點至10點整點播出（最後一場為晚間9點50分），利用科技光影的巧妙投映，使這座百年歷史建築在夜色中煥發迷人的新生光彩。

城銷處指出，今年活動的核心除了融合城市記憶與節慶氛圍並具故事性的光雕展演外，光環境及裝置藝術也將於每日下午5點準時點亮，除了護城河畔的閃耀光景外，還包括站前廣場的主燈「逐夢之樹」、護城河周邊之「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，作品處處皆是絕佳的拍照打卡點，希望讓民眾在夜間散步時，能以輕鬆的方式與城市互動，並在日常場景中捕捉專屬冬季的浪漫時刻。

城銷處說明，備受喜愛的聖誕市集將自活動期間的週末陸續登場，市集開放時間為12月6日起至12月21日期間的每周六日，以及12月25日聖誕節當日，每日的下午2點至晚上9點。值得一提的是，12月24日平安夜也將有市集陪伴大家共度佳節。相關訊息可查詢「跟風玩新竹」FB粉絲專頁。（彭清仁報導）