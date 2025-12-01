新竹SOGO週年慶首4日湧入47萬人次 家電、黃金高單價商品狂賣！

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹SOGO週年慶人潮強強滾，首4日即吸引超過47萬人次湧入，高端消費族群首四日鎖定家庭電器、黃金珠寶高單價商品，高門檻滿額優惠兌換踴躍，破千萬業績的品牌超過15家，LG、三星家電單櫃業績高達3千萬、黃金珠寶點睛品、鎮金店、周大福亦迎來新一波淘金潮，業績較去年翻倍成長，金磚、金飾、金元寶狂賣，百貨業者表示，對2025週年慶整體業績充滿信心，期望再創歷史高峰。

看準大新竹的強勁消費力，12/3(三)週年慶二波緊接登場，回饋超過30%誠意十足，全館百貨服飾5仟元送5佰元，名品珠寶大家電名瓷滿萬送仟，中信SOGO聯名卡4%回饋無上限，消費滿2,000元抽Vespa機車，還有蠟筆小新來店禮，環保再生布直傘、小白三用頸抱枕、旅行用掛式盥洗包、密封保鮮玻璃盒。

百貨業者特別在1F中央路大門口設置蠟筆小新迎賓打卡點，增設同款拍貼機、播放主題曲，讓民眾一踏入館內就被滿滿可愛氣氛包圍。還有詢問度破表的潮牌聯名來店禮PUMA摺疊收納箱、DESCENTE舒棉毛巾組、卡娜赫拉沐浴泡泡露，每一款都不能錯過。

新竹SOGO店長祝平政表示，今年黃金買氣大幅成長，隨著年關將近與股市波動，吸引收藏客與投資客加碼入手，神明擺件、馬年金飾、百萬金磚成為熱門採購重點，提前布置馬年風水，兼具招財與保值功能；新竹房市夯，成家必備的各類智能家電訂單不斷，迎接濕冷冬季，除濕機、洗衣機、洗碗機熱銷破千台，嬰童大型用品獨家1+1更優惠，買嬰兒推車送汽座或提籃，童裝區消費滿6,800元再送安妮公主包包(價值1,280元)，讓新手爸媽輕鬆入手，聰明省荷包。

祝平政店長指出，週年慶是保養彩妝囤貨、補貨的最佳時機，12/1起Beauty Club限定化妝品區單筆滿3,800元送AVEDA洗髮精、KINYO多功能陶瓷美食鍋等多樣好禮，推薦搭配優惠組合，像是赫蓮娜黑繃經典修護組原價26,400元，優惠價14,850元，現省1萬，雅詩蘭黛全方位小棕修護組原價8,900元，優惠價4,450元，滿50ml正貨送50ml正貨，超划算!

新竹SOGO指出，把握年底最佳採購時機，即日起至12/8(一)消費單筆滿1,000元憑竹科識別證、健身房會員證、智生活APP用戶均有不同好禮；下班族18:00後憑SOGO APP會員即可兌換順天草本行醒飲，消費達5萬元再送無線藍芽耳機；新竹SOGO今年特別設有「老公男友寄放區」，提供免費Wi-Fi與舒適沙發，陪逛輕鬆無負擔。

今年整體消費市場具挑戰性，百貨零售幾乎都在逆風前行，新竹SOGO客層以科技新貴為主力，受惠竹科動能續熱，使得買氣依然穩健推進，全年業績上看180億(合計巨城購物中心)，有望一舉躋身全台百貨的前5名。

《圖說》百貨業者特別在1F中央路大門口設置蠟筆小新迎賓打卡點，讓民眾一踏入館內就被滿滿可愛氣氛包圍。（圖／新竹SOGO提供）