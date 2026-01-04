新節目告吹？阿扁：卓榮泰命不准播否則回籠

▲陳水扁新節目《總統鏡來講》將在今日上午10時進行首播，今日上午表示卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。（翻攝自《鏡電視》YT）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁日前證實於《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，並於今（4）日上午10時首播，未料上午卻臨時在社群平台表示，矯正署在電話中與陳水扁證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，期待他主持節目的朋友，「抱歉讓大家失望了」。

陳水扁日前預告將在《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，並於頻道播出節目預告，節目簡介也說明，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心，將在今日上午10時播出。

未料陳水扁上午於社群平台表示，原定本日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，矯正署在電話中證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，期待他主持節目的朋友，「抱歉讓大家失望了」。

