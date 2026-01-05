新節目喊卡！陳水扁讚馬英九「1事」 批卓榮泰讓他心寒

陳水扁感嘆馬英九放行獄中投書，卓榮泰卻禁播節目讓他心寒。（圖：陳水扁臉書）

保外就醫的前總統陳水扁原本預定要在鏡電視主持的《總統鏡來講》臨時喊卡，他更透露，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁今天（5日）直呼，前總統馬英九放行他寫《壹週刊》專欄，但卓榮泰卻下令《總統鏡來講》不能播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。」

陳水扁今天再以「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」為題發文，2011年他在龜山鬼地方（指監獄），想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁表示，蘋果日報為此訪問時任總統馬英九的看法，馬英九表示，受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障；馬英九的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為「馬宋會無好會」。

陳水扁指出，2026年他要主持《總統鏡來講》南屯兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式。

陳水扁無奈地說，沒想到1月3日中午與矯正署長林憲銘通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」