新節目急喊卡！陳水扁證實「卓榮泰下禁令」：否則要抓阿扁回籠

前總統陳水扁今（4）日表示，原訂當日首播、由他擔任主持人的鏡電視談話節目 《總統鏡來講》，未能如期上線播出。陳水扁證實，行政院長卓榮泰已下令節目不准播出，對此向期待節目的朋友表達歉意。

陳水扁透過臉書指出，該節目原預計透過鏡新聞的線上平台推出，並已獲國家通訊傳播委員會（NCC） 放行，但法務部矯正署署長林憲銘代表矯正機關致電他，並轉述卓榮泰「不准播出」的指示。陳水扁透露，卓榮泰指若節目播出「就要抓阿扁回籠」，節目因此被迫取消。

陳水扁也對此向粉絲致歉「抱歉讓大家失望了」，貼文經釋出後隨即在社群上引發關注與討論。

