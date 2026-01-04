新節目突喊卡陳水扁爆「卓揆下令」！吳思瑤喊不清楚：不便置喙

前總統陳水扁的新節目《總統鏡來講》原定今天（4日）首播，但卻突然喊卡，他自爆「卓院長下令，阿扁不來了」，引發討論。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示「不便置喙」，她也不清楚是否如同陳水扁所說「是誰下令」，她也沒有這方面的訊息，尊重法務部門的作為。

吳思瑤。（圖／中天新聞）

陳水扁今早在臉書發文表示，原定1月4日首播的節目《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻致電他，證實行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

陳水扁。（圖／中天新聞）

對此，吳思瑤受訪時表示，「我並不清楚，是否如阿扁前總統的說法，是誰下令。」 台灣是法治社會，如果矯正機關、法務部門提出一些提醒，應當也是基於台灣的法規，對保外就醫的一些原則性規範，國家的任何執法都是依法行政，她也應當尊重法務部門作為，「有沒有阿扁說的誰下令、指揮，我不便置喙，我也沒有這方面的訊息。」

卓榮泰。（圖／中天新聞）

對於陳水扁的身分是否適合主持節目，吳思瑤則說，這個社會大家都可以來評論，保外就醫的規範、社會的想法，相信台灣社會大家都有非常明智的評斷，法律怎麼規範，就依法行政，台灣是法治社會。

