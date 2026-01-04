新節目突喊卡！陳水扁爆內幕：卓榮泰下令不准播否則抓回籠

114年國慶大會，卓榮泰與陳水扁握手。廖瑞祥攝



目前在保外就醫的前總統陳水扁於1/2宣布，將在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目《總統鏡來講》，節目將於今（1/4）起播出。陳水扁今早突發文宣布，「阿扁不來了」，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。

阿扁1/2公布新節目宣傳影片，強調是史上唯一由卸任元首親自主持，也是史無前例的深度對話。將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。鏡電視指出，將在本月4日起每周日上午10時播出《總統鏡來講》，標榜「從國家高度洞察世局、從城市脈動感受民心」。

廣告 廣告

陳水扁從2015年起保外就醫至今，當時台中監獄也向他祭出「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。台中監獄3日表示，已函文告誡陳水扁務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。

「卓院長下令，阿扁不來了」。陳水扁今上午在臉書發文指，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

《鏡電視》說明，突聞阿扁前總統原定今(4）日首播之「總統鏡來講」節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

更多太報報導

陳水扁新節目高調1/4開播！中監函文告誡：務必遵守保外就醫規定

陳水扁新節目將在鏡電視YouTube播出 NCC：處模糊地帶！發函促請業者注意

陳水扁新節目來了 每周日上午10時線上開講