新節目臨時喊卡！陳水扁再發聲控「卓榮泰下令不准播」：心比天氣更冷

記者劉秀敏／台北報導

前總統陳水扁原本預計於主持的節目《總統鏡來講》臨時喊卡，陳水扁則稱是行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。陳水扁今（5）日指出，2011年他在台北監獄時，因時任總統馬英九的一句話，讓台北監獄放行他在週刊寫專欄；如今他要主持節目，台中監獄兩次放行，沒想到矯正署長告知是卓榮泰下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷！」

陳水扁今日上午以「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」為題發文指出，2011年他在龜山鬼地方（台北監獄），想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

廣告 廣告

陳水扁提到，當時《蘋果日報》為此訪問馬英九看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障，「總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。」

陳水扁直言，2026年，他要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方（台中監獄）兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。沒想到1月3日中午與矯正署長林憲銘通話，對方說那是卓榮泰下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷！」

更多三立新聞網報導

陳水扁節目喊停 總統府：司法機關依規辦理

陳水扁新節目喊卡！陳致中發文挺父：想不通「恫嚇不能播」的理由

陳水扁新節目喊卡 矯正署證實：中監依法予以駁回申請

阿扁開講「胎死腹中」 蔡易餘：保外就醫有對應規定、相信扁會做好評估

