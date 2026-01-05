新節目臨時被喊卡！ 陳水扁嘆：聽到卓榮泰3個字「比起外頭的天氣心更冷」

陳水扁新節目臨時被喊卡，他今天發文嘆，聽到卓榮泰3個字「比起外頭的天氣心更冷」。 （翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）

前總統陳水扁目前仍為保外就醫的身分，他先前計畫在「鏡新聞」頻道開新節目《總統鏡來講》，原定在昨（4）日首播，但行政院長卓榮泰下令不准播出。陳水扁今再發文說，「比起外頭的天氣心更冷」。

陳水扁今天以「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」為題發文說，2011年自己在龜山鬼地方，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁說，《蘋果日報》為此訪問前總統馬英九的看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障，「總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》」。

陳水扁說，2026年自己要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方2次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。

陳水扁表示，沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓榮泰下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷」！

