新節目遭卓榮泰禁播！陳水扁對比馬英九放行獄中投書 大嘆：心比天氣更冷

​前總統陳水扁原本預計在4日首播新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他日前發文指稱是行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。對此，陳水扁今（5）日再度發文回憶自己當初在龜山受刑時曾寫專欄想補貼家用，起初被監方擋下退回，而時任總統馬英九的一句話，讓台北監獄放行。陳水扁直言，對比此次新節目《總統鏡來講》被下令不准播出，心比外頭的天氣更冷​。



​陳水扁保外就醫後近年積極經營社群平台，2日更釋出《總統鏡來講》宣傳短片預告，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」，並強調將從國家高度洞察世局。首集預定於4日上午10時線上播出；未料突然宣布不播了。陳水扁發文表示，接到矯正署長電話，行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。​



對此，陳水扁今日再度發文表示，2011年阿扁在龜山鬼地方，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。​

陳水扁提到，《蘋果日報》為此訪問馬英九總統的看法，馬總統表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

陳水扁說，2026年阿扁要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓榮泰下令不准播出。阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。



