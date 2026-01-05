新節目遭封殺！阿扁點名卓榮泰 謝龍介曝他心中盤算：豁出去了

前總統陳水扁的新節目突然喊卡，他自爆「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引發討論。國民黨立委謝龍介表示，可見陳水扁的內線很精準，且從最近的一些行為來看，陳水扁已經豁出去了，若真的兵臨城下，恐怕賴總統就會很為難了，所以現在就把他制止，不要再讓他累積更多的能量。

謝龍介（右）。（圖／中天新聞）

「阿扁功力深厚」，謝龍介表示，他可以直接點名是卓揆把節目關掉的，就知道他的內線有多麼精準，否則他怎麼可能隨意去點名行政院長？他認為，特赦問題造成了陳水扁和賴清德之間的矛盾，當初第一個提出要連署特赦陳水扁的就是台南市議會，背後是時任台南市長賴清德推動的，此事也讓陳水扁充滿了希望。到了蔡政府時期，陳水扁不斷在特赦議題上尋求突破，他先前也和民進黨團總召柯建銘討論過此事，還認為自己似乎受騙。

廣告 廣告

陳水扁。（圖／中天新聞）

謝龍介指出，阿扁他就善於利用矛盾了，然後從中爭取起更大的空間，所以他不但保外就醫，開電台節目訪問政治人物，他想凝聚更多的能量去挑戰賴清德的趨勢已經顯現出來，所以這時候賴總統當然就會特別的謹慎、小心，找人盯著他，「你看他上個月竟然可以大剌剌公開支持賴總統不支持的人，在南高二都，就站在你的對立面，害得賴總統的陣營大動干戈，還要去找蘇院長班師回朝來站台。」

賴清德。（圖／中天新聞）

謝龍介說，民進黨的內鬥，以前是初選砍得刀刀見骨，但高手是在無形之間，大家互相攻擊，但在表面上看不出來，其實就是各自運用他們的資源在做對抗，阿扁他是尋求的是特赦的承諾，「你不要，就把我關進去嘛，所以阿扁已經豁出去了，你把我抓去關嘛，我笑你不敢」，如果真的兵臨城下，已經叫陣到這種地步了，那恐怕賴總統就會很為難了，所以他現在就把你制止，不要再讓你累積更多的能量，這節目一開還得了。

延伸閱讀

青鳥喊「這是我支持民進黨原因」 蘇一峰開酸：台獨馬上大翻車

林宜瑾喊「沒撤案」 民眾黨團爆：上午就「拿回去」還很多錯字

林宜瑾稱「沒有成案何來撤案」 網友灌爆臉書嗆：別又在打假球