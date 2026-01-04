新節目《總統鏡來講》突喊卡 陳水扁：卓榮泰下令不准播 否則就要抓阿扁回籠

台北市 / 林彥廷 綜合報導

前總統陳水扁於2015年起保外就醫，並持續展延至今。台中監獄提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定，而陳水扁日前宣布《總統鏡來講》將於今（4）日開播引發討論。沒想到開播前突然喊卡，陳水扁表示，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

陳水扁今日稍早以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文表示，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長跟他電話證實「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，陳水扁也向粉絲道歉，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

廣告 廣告

而鏡電視也發出聲明表示，「突聞阿扁前總統原定今日首播之總統鏡來講節目，因『卓院長下令，阿扁不來了』，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。」

原始連結







更多華視新聞報導

陳水扁節目《總統鏡來講》4日首播 台中監獄：已函文告誡

賴清德探望吳淑珍 陳水扁：感謝總統關懷

中國軍演 卓榮泰：無法接受立院不譴責

