新系列顛覆你對Dior的印象！Cortis穿上Jonathan Anderson首季2026春夏帥到失焦

（圖/品牌提供）

長久以來，Dior在時尚史中的位置非常清楚——極致女性化、優雅線條、精緻輪廓，是許多人對品牌根深蒂固的第一印象。但在2026春夏系列，這個印象第一次被真正鬆動。由Jonathan Anderson操刀的首個系列，沒有否定Dior的過去，而是選擇在既有基礎上注入全新創意，讓品牌開始與更多世代、更多性別、更多生活場景產生連結，而Cortis的率先演繹，正好讓這場轉向被清楚看見。

從極度女性化到全面鬆動，Dior迎來結構性的改變

過去的Dior，女性化幾乎等同於品牌本身。從New Look建立的優雅曲線，到歷任設計師對女性輪廓的強調，Dior始終站在高級女性時裝的頂端。2026春夏系列中，這樣的語彙並未消失，柔軟、細膩、浪漫的單品依然存在，但不再是唯一主角。

廣告 廣告

Jonathan Anderson選擇讓Dior的風格光譜被拉開，加入更多中性輪廓、文化符號與日常物件的轉化，讓品牌從「高度女性化」走向「可被多元理解」。這不是背離傳統，而是一種進化，為Dior打開過去較少觸及的新客層入口。

Dior推出全新包款Dior BOW，是本季主打包款，非常輕而且超可愛，有黑色，粉色，藍色等選擇。

四葉草從頭到腳滲透，打造屬於新世代的Dior符碼

本季最鮮明的識別元素，是大量出現在服裝、包款與配件上的四葉草。它不再只是裝飾，而是被系統性地鋪陳為視覺主軸，從頭到腳貫穿整個系列，且男女裝同步出現。這樣的做法，正是在為Dior建立屬於Jonathan Anderson時代的新符碼，未來只要看到這組語言，就能直覺聯想到這一代的Dior。

（圖/品牌提供）

男女裝同步思考，Dior正式走向共享衣櫥

2026春夏系列中，性別界線被明顯弱化。設計語言不再因男裝或女裝而分裂，包款與配件全面共享，讓穿搭回到風格與態度本身。這樣的結構，並非表面的中性風，而是從設計邏輯出發，真正實現共享衣櫥概念，也讓Dior與當代時尚語境更緊密貼合。

（圖/品牌提供，黃筱婷攝）

男女裝都有同款包，只是大小不同！（圖/黃筱婷攝）

Dior Book Tote披上書封，經典包款進化為文化載體

經典的Dior Book Tote，在本季被賦予「書封」概念，包款彷彿一本被攜帶在身上的書，承載閱讀、知識與收藏的文化意象。這個轉化，讓托特包不再只是高辨識度單品，而是成為具有思想與態度的風格物件，同樣推出男女包款，也再次強化Dior去性別化的方向。

（圖/黃筱婷攝）

鞋履成為本季關鍵黑馬，好穿與有型第一次並行

鞋子，是這一季最被低估卻最重要的亮點。Jonathan Anderson特別帶來過去專職製鞋的助理，將重心放在鞋履結構、比例與腳感上，使本季Dior鞋款在舒適度上明顯升級，同時保有俐落線條與造型感，成功翻轉精品鞋只能好看的刻板印象。

左邊是男裝的主打款式，顛覆傳統大家對ＤＩＯＲ鞋款的印象，超級熱賣。（圖/品牌提供，黃筱婷攝）

新創意的核心，是為Dior點燃新的客層火花

這一季的轉向，並不是為了顛覆而顛覆，而是有非常清楚的品牌目的。透過四葉草新符碼、書封Book Tote、共享衣櫥概念與更實穿的鞋履設計，Dior開始與年輕世代、男性消費者，以及不再被性別定義的時尚族群產生連結，為品牌注入新的能量與可能性。

Cortis示範關鍵轉向，讓高端時裝真正走進生活

當Cortis穿上Jonathan Anderson設計的Dior2026春夏系列，帥感不來自距離，而是來自自然。他的氣質剛好站在這場轉型的節點上，能把高端時裝穿得貼近日常，也讓人清楚感受到：這一季的Dior，不只是好看，而是真的準備好走進新的時代。

（圖/ＩＧ）

（圖/品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

Lisa金球獎登場直接變全場焦點！黑色性感薄紗禮服太犯規…銀色亮片禮服同框亞莉安娜、畫面太夢幻

IVE把啦啦隊舞台搬進大巨蛋！拋飛2層樓高，金唱片40週年最狂演出誕生！

小S＆CORTIS合照站C位！蔡依林金唱片IG照連發，同框邊佑錫、ZB1、TWS引爆討論！