新系13人聯合登記參加台中市議員初選 高喊「新」火相傳轟不讓

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市新潮流派系議員參選人，今天上午到民進黨台中市黨部聯合登記參加初選，並高喊「Team Taiwan 挺台灣，台灣尚勇，『新』火相傳 轟不讓！」，以資深輔佐年輕的方式，力拚13人全員通過初選。

新潮流系在下屆台中市議員選舉共推出13名參選人角逐黨內初選，包括現任議員王立任、林祈烽、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達、楊典忠、鄭功進、施志昌、謝志忠，還有捲土重來的前議員第7選區南屯選區張耀中，以及首次參選的新人北屯第8選區陳信秀以及東勢、新社、石岡、和平第14選區詹智翔。

王立任表示，去年擔任黨團總召和好夥伴們一起站出來揭發弊端，讓市民知道，一起捍衛台中價值，這次13人共同投入選舉一起為台中努力，為的是讓台中更好！

新人陳信秀則表示，自己是最年輕實力派，中央地方完整歷練，力拚北屯民進黨第三席！目標穩扎穩打在北屯增加民進黨席次；詹智翔也說說，山城子弟在中央有紮實幕僚經驗，在地方有豐富服務經驗，他已經準備好跟鄉親一起努力，農業創升、地方創生，讓家鄉更好。

捲土重來的張耀中表示，盧秀燕這幾年來毫無作為，台中持續發生豬瘟、雞瘟事件，還有焚化爐工程延宕致產生廚餘及垃圾山事件，什麼事都抺黑甩鍋中央「賴」清德，因為民進黨的席次不夠，希望年底選戰在南屯為民進黨多增加一席、進步多一席、民主多一席。

張玉嬿議員則高呼，溫柔堅定、唯一女力，台中進步小嬿守護；黃守達議員喊出，台中創新，舊城復興，守住中西區關鍵一席，黃守達一定使命必達；鄭功進議員表示，過去在東南區深耕服務30餘載，強力監督市府不遺餘力，未來會繼續守護舊城區、創新東南區。

林德宇議員說，13位議員齊心努力，一定會打出勝利的一仗，我們要讓「議會過半，台中創新；欣好市長、新火相傳」；林祈烽議員則表示，民進黨能走到今日，靠的是一棒又一棒的接力，持續傳承改革的力量，今天13人組成Team Taichung最強戰隊，透過「新」火相傳共同監督市政、建設大台中，為市民鄉親繼續打拚。

施志昌議員表示，盧秀燕市長8年來邊緣化甲安埔，海線民眾不是二等公民，請鄉親繼續支持，他會強力的監督，讓台中持續進步；謝志忠議員表示，今天穿著TEAM TAIWAN的衣服完成黨內登記，這不只是一個象徵，更是一份使命與責任。這份使命代表著守護台灣、守護民主價值的堅定理念，提醒自己莫忘初衷，在議會強力監督市政，持續為市民全力打拚。

