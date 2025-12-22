新紀元全球戰略車款 The All-New Ford Territory 預售啟動

▲全球戰略車款The All-New Ford Territory正式加入台灣中型休旅市場！集結家庭買家最渴望的寬敞大空間，並揭露Ford全新1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力｜油耗20km/L），即日起油電旗艦車型預售啟動（福特六和營銷服務處副總經理 黃品森）

【記者 劉嘉菲／台北 報導】銷售要大放異彩就看這一台！福特六和營銷服務處副總經理 黃品森在(11/18)全球戰略車款The All-New Ford Territory發表時表示，正式加入台灣中型休旅市場的Territory車款，集結家庭買家最渴望的寬敞大空間，並揭露Ford全新1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力｜油耗20km/L），即日起油電旗艦車型預售啟動！其配置規格超越同級市值約50萬，包含：美國權威評鑑Level 2前三名Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統、豪華進口品牌車用科技－MyPaaK（Phone as a Key）手機鑰匙2.0、雙前座通風電動座椅等超規配置，官方預接單價101.9萬（含舊換新及貨物稅減徵補助），不僅開創台灣全新油電動力系統新篇章，同時也樹立家用休旅配置新標竿。

The All-New Ford Territory全新世代再進化，專為家庭而生

自2004年問世以來，Ford Territory始終是Ford全球戰略車款之一，從早期大型多人座休旅，至今轉為市場主流的五人座中型休旅，始終堅持「為家庭打造」的理念，其產品魅力屬性提供家庭買家在乎的「寬敞大空間」與「乘坐舒適性」，並注入超越市場期待的「智能科技」配置，讓每一次出行都更便利自在。

▲The All-New Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid油電旗艦車型預接單價101.9萬（含舊換新及貨物稅減徵補助），配置市值超過50萬的豪華科技配備。

全新Ford設計語彙 盡顯家族霸氣元素

The All-New Ford Territory採用「Bold Energetic」設計語彙，融合Ford家族經典硬派自信設計元素：Bronco的貫穿式橫幅水箱護罩 + 越野式方正引擎蓋、F-150的LED光斧日行燈 + 貫穿式識別燈 + 梯形保險桿，以及源自於Mustang的經典三柱式流光序列尾燈與首次揭露「Vapor Blue Metallic 蒼穹藍」的車色，其採用特殊金屬顆粒漆料，演繹經典與未來交融的低調藍韻，勾勒專屬於新世代的格調美學，讓The All-New Ford Territory於家用休旅中，擁有自信霸氣的外顯性格。

▲The All-New Ford Territory全車採用超過65%超高強度鋼材，最高達1,500MPa高強度硼鋼，搭配「八橫六縱」鋼骨工藝與360°環形結構，築起堅實安全堡壘。

台灣油電新紀元－Ford原生油電工程架構

動力系統導入全球市場引僅期盼的「1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統」，不僅熱銷全球超過80個市場，並滿足全球家庭買家對油電動力的盼，該套系統採用「原生油電工程架構」Dedicated Hybrid Engine專屬的油電渦輪增壓引擎以及Dedicated Hybrid Transmission專屬雙速油電變速系統，具備深度米勒循環、13:1高壓縮比與350bar高壓燃油噴射與43.52%高熱效率等技術優勢，並搭配Hybrid 永磁電動 P3 Motor（驅動電機）及Hybrid 永磁電動 P1 Motor（發電電機）實現電能直驅與高效發電，激發綜效最大馬力245ps/扭力55.6kg-m的動力輸出，頂尖性能表現不僅引領同級，同時具備20.0km/L最佳平均油耗，展現出節能與動能兼具的駕馭風情。(記者劉嘉菲翻攝)