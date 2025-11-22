新純電車帥翻！ 韓系跑格PK德豪車馬力破千

電動車市場競爭白熱化，除了韓系豪華品牌推首款跑旅，加入純電高性能戰局；日本進口純電休旅也再進化；就連德國豪車也來參一咖，祭出馬力破千的強悍純電休旅，各大品牌紛紛端出最新高性能車款搶攻買氣。

純電休旅「IONIQ 5 N」號稱電動車界裡的賽車。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「車裡有賽車座椅，就像化身賽車手，往上一看車頂還有天窗，可以邊開車邊欣賞風景，這一台就像是電動車界裡的賽車，深受熱血青壯年歡迎。」現代雪白純電休旅「IONIQ 5 N」最大馬力輸出650匹，零百加速3.4秒，吸引汽車迷目光。賞車藝人若綺：「過去開電動車，它的加速感其實我覺得還滿有的，就很像你在開的同時，我覺得是一種享受，好像在玩一個電玩的感覺。」賞車藝人楊昇達：「我自己是覺得外型也很重要，都會出發回到家也不用再加油，這些東西其實是非常方便。」

韓系豪華Genesis旗下首款高性能純電跑旅「GV60 Magma」。（圖片來源／Genesis_worldwide）

另一頭，韓系豪華Genesis旗下首款高性能純電跑旅「GV60 Magma」也曝光，熔岩橘塗裝，採用雙馬達四驅配置，破600匹馬力，向市場發起挑戰。不過日本進口純電休旅「TOYOTA bZ4X」也不遑多讓，純電行駛里程743公里，最大馬力227匹。就連德國保時捷也來參一咖，純電休旅「Cayenne Electric」擁有1156匹馬力，零百加速2.5秒，性能十分強悍。

德國保時捷純電休旅「Cayenne Electric」。（圖片來源／Porsche）

其實根據統計，2025年1到9月全台電動化車型累積銷售破11.5萬台，純電車破2萬台，總市場佔比7.6%創新高，但未來價格是否有波動呢？汽車達人曾彥豪：「台灣的電動車價格短期內來看的話，部分品牌會反映電池的處理費用，所以會略為漲價，但是長期來看的話，電池的成本不斷在下降，所以長期來看的話，電動車還是價格會不斷下探。」汽車達人也分析，年底部分傳統品牌庫存正在出清，電動車銷量應該還會繼續往上衝，市場競爭也愈來愈激烈。

