新紡看好輝達效應 出售士林大樓籌措後續開發資金

（中央社記者曾仁凱台北23日電）輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，帶動士林週邊資產行情，新光紡織今天舉行股東臨時會，通過出售位於士林區的友誼大樓土地及建物，予關係人新光醫療財團法人，為後續的土地開發計畫備妥資金糧草。

新紡董事長吳昕恩今天表示，新紡在士林一帶擁有大片土地，主要是工業用地，目前多半還有租約在身，出租給TOYOTA、MAZDA等多家車廠，最長租約還有10多年，短期還沒辦法直接受惠。

廣告 廣告

不過吳昕恩認為，輝達進駐北士科肯定是好事，能帶動周邊繁榮，期待未來新紡手中的資產價值能高一些，租金能好一些。

考量後續土地開發計畫需要龐大資金，新紡今天股臨會通過子公司新光資產出售士林友誼大樓土地及建物，予新光醫療財團法人，其中土地面積約1149坪。

新紡表示，本案經2家專業不動產估價師事務所鑑價，金額分別約新台幣40.42億元和40.41億元，今天新紡股臨會決議同意新光資產以不低於最高鑑價金額與關係人議定交易契約，估計可獲處分利益約26億元。今天股臨會通過後，新紡將與新光醫療簽訂契約，相關流程約需半年時間，入帳時間點大約落在明年中。

新光資產表示，此次出售友誼大樓主要是為了因應中央銀行對不動產貸款的限制，藉此籌措其餘不動產開發需要的營運資金，同時支持多角化經營策略。

新紡表示，友誼大樓毗鄰新光醫院，新光醫療財團法人知悉新光資產有意處分友誼大樓，今年10月主動來函表達洽購意願，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，本件為關係人交易，且交易金額超過新紡總資產10%，應提交新紡股東會同意後才能簽訂交易契約及支付款項。

其他資產開發計畫方面，新紡與長虹建設在內湖區西湖捷運站附近有1筆廠辦合建案今年動工，預計2028、2029年完工交屋、開始入帳。（編輯：張均懋）1141223