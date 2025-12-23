新紡股臨會拍板出售資產 半年後認列處分利益26億元

新紡董事長吳昕恩受訪時表示，公司士林地區仍有多筆土地正處於開發階段，未來資金需求相當可觀。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕新光紡織(1419)今日召開股東臨時會，通過同意子公司新光資產管理出售位於台北市士林區的「友誼大樓」全棟予關係人新光醫療財團法人。本次交易主要是因應央行對不動產貸款的限制，藉由處分已出租予醫院使用的單一標的，籌措後續土地開發所需資金，提升整體資產運用彈性，處分利益26億元可望於半年後認列。

新光紡指出，本次出售標的為士林區陽明四小段190-1地號土地及其上建物，交易屬關係人交易，且金額超過公司總資產一成，依法須提報股東會同意後始得進行。該案已取得兩家專業不動產估價師事務所鑑價，金額分別約為新台幣40.42億元及40.41億元，股東臨時會決議同意交易價格不得低於最高鑑價金額，後續將依決議與關係人議定交易契約。

廣告 廣告

新光紡說明，友誼大樓緊鄰新光醫院，長期出租予醫療體系使用，在交易對象對標的具實際空間需求的情況下，出售有助於活化資產、增加營運資金，並兼顧交易合理性與公司整體財務規劃。公司強調，未來仍將以穩健與透明原則推動資產管理，確保股東權益。

董事長吳昕恩受訪時表示，公司士林地區仍有多筆土地正處於開發階段，未來資金需求相當可觀，已完整出租給醫院使用的部分土地與建物，透過出售換取即時現金流，以支應後續開發案，財務結構相對安全。若交易順利完成，相關處分利益預計將於明年、約半年後認列，金額估計約26億元。

針對外界關注的「輝達效應」是否帶動周邊土地熱度，吳昕恩指出，目前並未感受到明顯洽購或合建需求，主因公司多數土地已簽訂十餘年長期租約，承租對象多為車廠，加上土地性質屬工業用地，短期仍以自建廠辦為主要方向，並無提前釋出或合建計畫，僅期待長期租金水準隨產業需求提升而改善。

此外，針對今年第三季獲利明顯成長，吳昕恩也說明，主要來自權益法認列的股利收入，包括新光三越、新光產險及強盛染整等業外投資貢獻，並非土地資產處分所致。展望未來，公司目前已與長虹建設於西湖捷運站附近展開合建案，預計2028年至2029年完工交屋，短期營運仍將以資產管理與資金調度為核心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電入列前10！最新全球企業市值排名出爐

台灣被點名「全球最親日」! 日媒1句話揭關鍵 全因「一座銅像」

影音》中國EUV曼哈頓計畫 美專家踢爆真相

魏哲家預言成真！英特爾18A製程效能傳出遜於台積電3奈米

