新縣台1線替代道路 拚2026年底前完工
〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣議員吳傳地關注新豐鄉的交通建設和發展，追問省道台1線替代道路何時啟動從竹北端銜接到新豐的2期工程，也要求縣府在維持工程品質下超前推進，爭取明年縣長楊文科卸任前能替1期工程剪綵通車。縣府工務處長戴志君說，原則上2期工程從明年起會逐年編列經費推動，至於1期工程進展順利且超前，他們私心是力拚明年底完成這個階段性任務。
戴志君說，台1線替代道路的1期工程從頭前溪北岸到竹北市西區，新闢總經費28.4億，到目前為止的工程進度原設定21%，實際已有29%。雖然整體計畫完工通車的時程是在2027年4月，但只要能維持工程品質穩定，他們私心裡也是力拚，明年12月之前完工通車的。至於2期總計畫經費34.2億元，從明年的預算開始會分5年編列。明年將先辦設計監造標發包，接著第2年辦理土地徵收，後續3年則是實際施工的工期。
吳傳地說，楊文科明年底就要卸任縣長，有別於將歷任縣長卸任時的慣行做法，都以「留給下一任」來擱置像台1線替代道路這樣的重大工程預算，而新上任的首長往往又因還需時間了解和摸索，最後就是造成建設延宕，他個人覺得這點是值得嘉許楊文科的。
另，新豐鄉有些易肇事路口，交會的2條馬路分屬縣管跟鄉管，相關單位會勘後要施工改善卻因權責，委外包商執行有快慢的差異，吳傳地希望動作比較快的縣府能統一派工，因為民眾的生命財產安全等不得，縣府交旅處長陳盈州點頭答應，屆時再以行政程序跟公所催款。
更多自由時報報導
溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
陳耀昌病逝！石崇良落淚：慟失恩師、首席顧問
「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意
其他人也在看
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，行政院會全面迎戰，並表示明天與地方政府談過後，周四行政院會將討論院版財劃法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
沈伯洋遭陸通緝 賴清德要韓國瑜相挺 羅智強：門都沒有
民進黨立委沈伯洋遭到大陸通緝，賴清德總統希望立法院長韓國瑜表態挺沈伯洋。國民黨立委羅智強16日於指出，沈伯洋長期打壓陸配，不該要大家為其承擔後果，而同樣不願保護陸配的賴清德竟也要求韓國瑜保護沈伯洋。羅智強表示，「門都沒有」，他絕對反對到底。中時新聞網 ・ 23 小時前
「想知道女友跟誰吃飯！」 男報警要求調店家監視器
台南市 / 綜合報導 台南市警方昨(14)日下午3點多，接獲民眾報案，要求到購物中心，幫忙調閱店家監視器，結果一問原因，差點傻眼，原來是男子想知道自己的女友跟誰去吃飯，想從監視器看個清楚，但報案內容屬於私人事務，沒有涉及任何刑事案件，或公共安全事故，警方因此婉拒，也呼籲民眾，不要浪費警力資源。警方獲報，來到商場內的美食店家，想說發生什麼事情，男子糾結，想要求調閱店家，監視器畫面，但問他原因，卻是因為他懷疑自己的女朋友，跟別人跑來這裡用餐，想要知道對方是哪位。民眾說：「我覺得很可怕，一點私人空間都沒有。」民眾說：「我覺得，如果沒有辦法做到信任這一塊的話，那我覺得這樣的男朋友，其實是可以分手了。」民眾說：「不要浪費警力資源，會比較妥當。」不少民眾聽到報警理由，都覺得很不可思議，除了感情信任有問題，也是浪費社會資源，事情發生在台南南紡購物中心，昨(14)日下午3點多，警方接獲民眾報案，說想協助調閱店家監視器畫面，結果到場詢問原因，差點沒傻眼，因為屬於個人私務，警方拒絕幫忙調閱監視器。台南市警第一分局莊敬派出所副所長楊元林說：「因屬個人私務，並未涉及任何刑事案件或公共安全資源(事故)，當場向其說明相關法令規定，並予以婉拒。」想知道女朋友是跟誰去吃飯，竟然自己跑到店家去，想調監視器看個清楚，還打電話報案希望警方協助，但理由完全說不過去，警方也呼籲，報案專線和警力資源，應該要留給緊急事故，和危安情況等，避免浪費社會資源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
陳嘉宏專欄：這個立法院根本把違憲當喝水
中華民國中央與地方的財政連結，建立在統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款這3種補助款的分配上面。「統籌分配款」係由中央政府依法收取，但需強制發還給地方自治團體之國稅；這有點像是中央在全國各地方政府收了許多雞蛋（稅收），統一放在籃子裡，再依各地稅基比例、人口比例等公式計算，再發還給各縣市、直轄市的國稅款項。鏡報 ・ 9 小時前
預算還沒過就決標？中油三接工程款暴增300億 黃國昌轟：把立院當橡皮圖章
立法院司法法制委員會今（17）日召開「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆事件查處成效」，民眾黨立委黃國昌表示，中油三接外推方案預算增加305億，但決標的時間卻早在預算送交立院審核前就已經結束，質疑整個標案就是先射箭再畫靶，把立院當作橡皮圖章。黃國昌指出，中油的負債比五年內暴增到93%，但中油花錢的方式完全不像負債高達93%的樣子，檢察官在2022年中......風傳媒 ・ 3 小時前
普發一萬ATM領現今開跑！警政署曝詐騙手法：不會以電話告知身分遭冒用
普發一萬ATM領現今天（17日）開放，對此內政部警政署呼籲，政府機關不會以電話告知身分遭冒用，電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙；有詐騙疑慮，請向165查證。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 6 小時前
台中深夜「棒球隊」滋事 盧秀燕：強力執法決不寬貸
台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯區深夜聚眾鬥毆事件。市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。市府警察局指出，遭毆民眾無生命危險，已逮捕5名犯嫌，依傷中廣新聞網 ・ 3 小時前
德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件
美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與自由時報 ・ 1 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 3 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 4 小時前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 5 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 小時前