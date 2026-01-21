新總座陳右欣被爆買假學歷、酬庸 台肥發聲駁斥：不排除採取法律行動

針對近日社群與媒體對於台肥（1722）總經理陳右欣學歷的質疑聲浪，台肥今（21）日正式打破沉默發布聲明反擊。台肥表示，總經理之聘用始終秉持公開、透明原則，所有學經歷文件均經董事會嚴謹查核，「絕無虛偽隱匿」。面對不斷擴大的輿論爭議，台肥強調將保留法律追訴權，以捍衛公司形象與股東權益，此舉也為這起人事風波拉起了法律防線。

程序嚴謹無虞 學經歷早已依法公告

針對外界質疑陳右欣學歷真實性，台肥強調總經理聘任程序符合公司治理之最高標準。台肥指出，當初在選任過程中，陳右欣提交給董事會審議的所有學術與職涯背景資料，均經過內部行政單位與董事會的雙重嚴格查核，確認與事實相符。



台肥表示：「本公司總經理之聘用，均經嚴謹資格審查程序，其學經歷背景於就任時已依法公告，一切程序均攤在陽光下。」並強調，目前媒體流傳的質疑與事實嚴重不符，行政程序上並無任何違漏，呼籲大眾以公開資訊為準。

看重農業專業實績 專業掛帥優先於學歷

除了澄清學歷真偽，台肥更進一步揭露董事會選任陳右欣的關鍵考量。台肥說明，身為國內肥料供應與農業發展的重要推手，董事會在選任總經理時，首要目標是確保公司能在變動的全球局勢中持續成長。

「董事會選任總經理，首重過去在農業領域累積之豐富專業經驗與卓越實績。」台肥在聲明中明確表態，陳右欣過去在農業產經領域的深厚根基，才是獲得董事會青睞、肩負帶領台肥轉型與成長重任的核心理由。此舉顯然意在將輿論焦點從「學位爭議」導回「專業適任性」的理性討論。

嚴正駁斥抹黑 台肥不排除法律行動

隨著爭議持續發酵，恐影響市場信心與股東權益，台肥表達強烈的遺憾與憤怒。台肥認為，近期針對總經理名譽的攻擊已屬於「惡意抹黑」，這不僅是對個人的職場霸凌，更是對台肥企業形象的公然損害，進而可能損及廣大投資人的權益。

台肥表示：「針對此類損害公司及股東權益之行為，本公司深表遺憾，並保留法律追訴權。」這番言論展現出台肥不願向不實流言妥協的立場，也為這場學歷羅生門預留了司法攻防的伏筆。



