新纖吳東昇強攻無人機商機！啟動5億「蓋亞資本」 打造航太級「前店後廠」基地

看準無人機（UAV）將成為台灣「下一座護國神山」，新光合纖（1409）董事長吳東昇23日宣布兩大布局：旗下「新光幼獅青年創業基地（InnovHUB）」將於2027年完工、目標2035年完成全區開發；同時正式啟動天使基金「蓋亞資本（Gaia Capital）」，基金規模達新台幣5億元，首期2億元資金已到位，將以「資本」加「場域」的雙引擎，全力扶植台灣無人機與各類智慧載具新創團隊。

首創「以租金轉投資」模式扮演新創父母角色

吳東昇指出，蓋亞資本為新光合纖100%轉投資，定位為天使基金。他強調，新光的心態是「父母」而非競爭者，目的是要將台灣分散的產業點、線、面串聯起來。蓋亞資本將採取創新的運作模式，未來進駐InnovHUB的新創團隊，其繳納的租金可望轉為新光對其的投資金，降低創業初期的資金壓力，落實「陪跑」精神。

廣告 廣告

新光合纖、新光三越董事長吳東昇。（魏鑫陽攝）

InnovHUB 解決「合法試飛」與「工廠登記」痛點

無人機新創公司目前面臨的最大挑戰是「無處可飛」與「法規合規」。新光InnovHUB執行長陳榮坤表示，園區採「前店後廠」設計，最大亮點在於擁有戶外及兩座室內測試場域，廠商在室內試飛無須向民航局申請，且不受天候影響。

此外，針對今年12月1日上路的無人機管理新制，規定產品出廠需有工廠登記證，InnovHUB憑藉位於幼獅擴大工業區的優勢，可提供從50坪到2000坪的合法工廠登記空間，一站式解決研發、測試到生產的法規難題。

陳榮坤透露，園區建設正如火如荼進行，預計2027年5月完成主要建設，屆時將成為北台灣最重要的智慧載具實證基地，並計畫於2035年5月完成全區開發。

何春盛點名無人機為「下一個護國神山」 剖析台灣四大優勢

研華科技共同創辦人何春盛則看好「無人機」與「機器人」將接棒半導體與AI，成為保護台灣的下一座「護國神山」。根據工研新創協會數據，無人機產業預估到2030年產值約500至600億美元，至2035年將大幅成長至1,400億美元。

研華科技共同創辦人暨台企再造基金投審會召集人何春盛。（魏鑫陽攝）

面對此龐大商機，何春盛點出台灣具備無法取代的四大優勢：

1.製造能力強大：在「非紅供應鏈」趨勢下，全世界除了中國以外，台灣擁有最強大的製造能力與產能彈性。

2.供應鏈完整：台灣擁有完整的精密機械與電子零組件聚落，隨著去中化效應發酵，台灣將成為全球最重要的無人機製造基地。

3.IC設計優勢：台灣擁有200多家IC設計公司，過去無人機多用開源系統，未來將走向專用晶片，甚至連聯發科等大廠都有機會切入，並由台積電生產，技術底氣深厚。

4.地緣政治需求：烏克蘭戰爭每月消耗大量無人機，其中七成供應鏈與台灣有關；加上美國訂單轉向，地緣政治因素將持續推升台灣在國防與商用無人機的戰略地位。

吳東昇也補充，新纖在其中不只是房東與金主，更是材料供應商。新纖正積極研發具備導電、導熱甚至磁性功能的特殊纖維，未來可應用於無人機機體材料，透過跨領域（Cross-field）合作，為傳統化纖產業注入高科技靈魂。

更多風傳媒報導

