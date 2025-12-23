新纖成立蓋亞資本 發掘潛力團隊朝創新科技轉型

（中央社記者曾仁凱台北23日電）新纖董事長吳東昇今天表示，新纖已成立新公司蓋亞資本，未來不只是外部新創團隊的加速器，也是新纖從傳產朝創新科技轉型的內部加速器，新纖希望藉此發掘有潛力的新創團隊，變成下一個護國神山的參與者、甚至投資者。

吳東昇今天表示，蓋亞資本名字已經完成登記，新公司資本額新台幣5億元，由新纖100%投資，將專注投入青年創業與新創事業投資，未來將物色有潛力的新創投資標的。

新光合纖積極轉型，除了投入打造北台灣最大的無人機青創中心新光InnovHUB，今天舉行創業天使趴，由新光InnovHUB與蓋亞資本邀集司圖科技、吉普司科技、亞太空中移動、傑海達、智動航科、極現科技、新樂飛科技、澤博空中機器人、擎壤科技、鎮愷科技、喜特綠能、海神水下、艾知科技等13家無人載具公司參與。

吳東昇致辭時表示「全世界沒有第2個矽谷成功，但台灣很有機會。」他認為矽谷最重要的成功要素是文化和精神，敢挑戰、冒險，而且敢表達自己的文化和精神，現在台灣的年輕人逐漸具備，加上台灣強有力的硬體製造實力做基礎，將如虎添翼。

研華科技共同創辦人暨台企再造基金投審會召集人何春盛今天也與會，他表示，台灣已經有半導體和AI伺服器等2座護國神山，他看好無人機和機器人很有機會成為台灣下一座護國神山。

何春盛指出，現在烏克蘭正在打仗，平均每個月約要消耗20萬台無人機，其中很多來自台灣。未來無人機和機器人的需求會愈來愈大。

何春盛分析，放眼全世界科技製造力，除了中國，就是台灣。現在因為地緣政治關係，非紅供應鏈的大刀一切，台灣的重要性大幅提升。台灣有科技製造和IC能力當基礎，還有許多精密機械公司，在無人機和機器人領域成功機會很大。（編輯：楊凱翔）1141223