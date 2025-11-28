新纖：看好運動賽事塑膠需求 印尼工廠強攻回收材料

（中央社記者潘智義台北28日電）新光合成纖維今天表示，因聚酯粒、工程塑膠粒需求轉弱，加上供給過剩，造成價格走低，今年前3季塑膠事業營收占比，從去年的65%降至58%。不過，在運動周邊商品採用循環回收原料的趨勢下，看好後續世界盃足球賽及洛杉磯奧運將帶動需求。

新纖今天舉行法人說明會，財務長林信昌指出，看好2026年世界盃足球賽，及後續美國將主辦洛杉磯奧運，均將鼓勵周邊商品採用循環回收原料，有利新纖循環材料進軍美洲市場。至於聚酯粒被排除在美國關稅的豁免清單之外，後續影響仍待評估。

林信昌說明，聚酯材料環保素材產品包括 cr-聚對苯二甲酸乙二酯（PET）、mr-PET，並創新研發海洋回收材料、生質材料。

針對永續材料，新纖說明，已投資印尼工廠做回收材料，2027年底完工，並與外國廠商合作投入回收技術原料，並與已與某運動品牌敲定，將量產回收材料生產的產品。

新纖統計，因兩大聚酯產品營收都衰退，今年前3季合併營收新台幣304.39億元，較去年同期減少10.3%；前3季歸屬母公司淨利15.6億元，年增16.4%，每股稅後盈餘0.97元。

林信昌說明，前3季營收衰退，主因聚酯粒主原料走跌、中國競爭品傾銷各市場及美國關稅影響。第3季單季合併營收106.19億元，較第2季季成長8.6%，則因匯兌利益及業外收入挹注。（編輯：楊凱翔）1141128