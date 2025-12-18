新罕布夏小飛機「撞壞民宅屋頂」墜毁住宅區 飛行員受傷送醫

美國新罕布夏州南部發生一起驚悚飛安事故。一架小型飛機在當地時間17日下午墜毁在納舒厄市一處住宅區，機上飛行員受傷送醫治療，所幸沒有造成地面人員傷亡。

新罕布夏州南部一架小飛機墜毁在人口密集的住宅區，附近居民高度關注。（圖／美聯社）

據美國聯邦航空管理局（FAA）表示，這架飛機於當地時間下午2點10分左右從納舒厄機場起飛後不久，隨即墜毁。緊急救援人員在公寓停車場雪堆中，發現了這架呈倒扣狀態的飛機。

不幸中的大幸是，飛行員是機上唯一人員，同時也是此次事故中唯一的傷者，目前已被送往醫院接受治療。雖然事故現場位於居民密集的住宅區域，所幸並未造成地面人員傷亡。

據當地電視台拍攝到的畫面顯示，一棟公寓大樓屋頂遭到飛機撞擊而損壞。由於這起意外發生在住宅區內，引起當地居民關注，相關單位已封鎖現場進行後續調查作業。

