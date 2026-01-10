新美國飲食指南鼓勵全脂牛奶、紅肉？醫：台灣人不必照搬

美國日前發布《2025-2030美國飲食指南》，推翻過去40年「少油、少鹽、少糖、多穀物」原則。營養功能醫學專家劉博仁分析，新指南核心是回歸真正食物，向加工食品宣戰。

美國日前發布《2025-2030美國飲食指南》，推翻過去40年「少油、少鹽、少糖、多穀物」原則。（圖／pxhere）

新指南翻轉過去對脂肪的看法，鼓勵喝全脂牛奶、吃蛋黃，烹飪時使用牛油、奶油、橄欖油和酪梨油，但建議遠離高度加工的工業種子油。劉博仁指出，台灣傳統飲食中不乏好油，但現代外食族常接觸到早餐店、鹹酥雞攤使用的廉價業務用調和油，炸物和加工零食裡經過高溫氧化或氫化的劣質油脂才是問題所在。

廣告 廣告

新指南將蛋白質地位拉到最高，建議每一餐都要優先攝取，不再強調限制紅肉。劉博仁觀察，台灣常見早餐如燒餅油條、鐵板麵、果醬吐司是高碳水、低蛋白組合。他建議早餐加一顆蛋或一杯無糖豆漿，點便當時確保主菜份量足夠，對預防長者肌少症尤其重要。

新指南對添加糖採取零容忍態度，首次強烈建議避免使用代糖，認為非營養性甜味劑不是健康替代品，同時極力反對食用超加工食品。劉博仁認為這是台灣最大挑戰，台灣是手搖飲王國，超商裡滿是微波食品和零食，許多人為了健康改喝零卡可樂或使用代糖可能也是錯的。

新指南建議大幅減少精緻碳水化合物攝取，碳水來源應轉向蔬菜和適量全穀物。劉博仁指出，台灣是米食社會，他建議將飯碗換小一點，或將白飯換成糙米、五穀米，吃飯順序調整為先喝湯、吃菜、吃肉，最後才吃飯。

劉博仁提醒，2026美國新指南在科學界仍有爭議，許多心臟學會對鼓勵飽和脂肪感到擔憂。台灣人的基因、生活型態與美國人不同，不需要完全照搬。他認為這份指南最大價值是提醒我們離真正食物太遠了，最安全的健康投資就是減少拆開即食的加工品，多逛菜市場，吃阿公阿嬤認得出來的食物。

延伸閱讀

強冷空氣接力！「中南部比北部冷」跌破10度 高山迎降雪

馬杜洛倒台...港媒：北京放貸委國逾1.8兆恐變「惡債」打水漂

館長因「斬首說」遭起訴嗆他出庭 賴清德冷回：被告才要出庭吧！