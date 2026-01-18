新美館實驗性創作展 語言冷笑話對撞科技

記者黃朝琴／臺北報導

新北市美術館《如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？》即起登場，這項跨域藝術實驗展覽，由4位藝術家共同創作，他們從單一主題，延伸出各自創作，再透過影像、燈光、聲音裝置，重新編排作品與空間的關係，回應科技與人工、盜版與山寨等當代議題，邀觀眾思考介於真實與虛構的身體經驗。

新美館表示，該館4A展覽室定位為Project Space（計畫空間），提供藝術家實驗性創作的平台。《如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？》由藝術團體「其實你不懂我的心」成員馮志銘、倪祥、簡志峰、邱子晏共同創新作品，本月17日開始展至4月12日。

新美館指出，展名改寫自流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」，以「Ai」指涉人工智慧（A.I.），並以發音相近的「Bi」反問人工智慧的定義；其中「Ai」對應中文的「愛」，「Bi」則連結臺語「悲哀」，形成語言與文化的雙重辯證。

新美館說明，策展內容從廣告中易被混用的兩個地名，臺灣北海岸與日本北海道切入，藝術家實際走訪兩地，對照個人記憶與集體經驗的落差，探討影像、敘事與觀光文化如何形塑人們對「地方」的認知，同時以冷笑話與惡趣味的語言遊戲，刻意製造可被誤讀的詮釋空間，引導觀眾從錯置中產生新的理解。

新美館提到，創作團隊以影像、空間與聲音裝置，呈現旅途拍攝的家庭影像、街頭訪問、環境聲響等素材，以及個別議題在不同角度下的解讀空間；藝術家也以現地製作的裝置與繪畫，轉化社群媒體中推播的商品，反思觀光與形象包裝的再現問題；另也透過紀念品與療癒小物等現成物，拆解打卡景點與觀者之間被預設的情感結和觀看模式。

4位參展藝術家，從單一主題向外延伸出各自的創作，並延伸討論如科技／人工、盜版／山寨、觀光／消費、勞動／藝術等相互交織的當代議題，透過影像、燈光與聲音等元素，重新編排展覽作品與空間的關係，形塑多重敘事的影像景觀，邀觀眾思考介於真實與虛構的身體經驗。

新美館館長賴香伶表示，配合2026年開館週年及捷運三鶯線通車，新美館將延續「驅動城市美學」、「建構新北暨台灣藝術史」、「當代跨域創作」與「推廣全民藝術」4大策展主軸，以永續為核心，深化國際合作，打造具公共性與影響力的藝術平台。

《如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？》跨域藝術實驗展覽，由馮志銘、倪祥、簡志峰、邱子晏共創。（新美館提供）

《如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？》跨域實驗展，透過影像、燈光、聲音裝置，回應科技與人工等議題。（新美館提供）

邱子晏作品〈販賣機〉。（新美館提供）

簡志峰作品〈渡假｜海〉。（新美館提供）

倪祥作品〈準時下班〉。（新美館提供）

《如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？》跨域實驗展，本月17日開始展至4月12日。（新美館提供）

《如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？》跨域實驗展，由藝術團體「其實你不懂我的心」提案創作。（新美館提供）

