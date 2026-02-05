新美館推「棉線與石頭」展覽 2/7起回望新北礦業與紡織的軌跡

新北市美術館自2月7日至6月14日推出「棉線與石頭」展覽，回望新北礦業與紡織的城市軌跡。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市美術館自2月7日至6月14日推出「棉線與石頭」展覽，回望新北礦業與紡織的城市軌跡，以棉線與石頭2種材料作為核心線索，串聯產業脈絡、勞動經驗與文化記憶，展覽邀集國內、外藝術家，透過物件、檔案、影像、工藝與當代藝術創作的整合呈現，將地方產業文化轉化為可被閱讀的展覽語言。

新北市美術館長賴香伶(中)與策展人王韓芳(左3)、鄒婷(右3)、參展藝術家合影，右2為高雅婷。(記者黃政嘉攝)

新北市美術館長賴香伶表示，此展呈現纖維與石材在人類生活中的多重角色，展品從早期紡織工具與天然纖維運用，到礦業相關器具與地方技藝，再到藝術家以編織、裝置與雕塑回應個人情感記憶與社會議題的創作，透過不同媒材與類型結合的展陳方式，讓觀眾能以更直觀的方式理解材料背後的技術與文化意涵。

台灣藝術家邱承宏展出「親愛的你們」，由大理石礦場工作車與山體邊坡防護網組成。(記者黃政嘉攝)

台灣藝術家邱承宏展出「親愛的你們」，由大理石礦場工作車與山體邊坡防護網組成，他在2012年於花蓮的大理石礦場拾得數台廢棄的工作台車，因長年閒置而被環境鏽蝕與沉默覆蓋，在他修復下，並在其表面裱貼金箔，在光照下閃爍的金箔車身，成為另一種承載記憶與歷史的載體。

台灣藝術家高雅婷展出「夢的容器」，源自她在孕期的身體經驗，以花瓶作容器，隱喻母體，承載生命的循環。(記者黃政嘉攝)

高雅婷展出「夢的容器」，源自她在孕期的身體經驗，以花瓶作容器，隱喻母體，承載生命的循環，映照夢境與現實之間的臨界狀態，她將兒時花布棉被上的圖案拓印、轉載到花瓶表面，使作品與童年的觸感直接連結，布料花紋承載著家庭、庇護與親密感。

展出藝術家、創作團隊還包括吳耿禎、奇倫．卡里普爾、「法醫建築」、張思敏、陳豪毅、「斯拉夫人與韃靼人」、黃博志、雷揚．塔貝特、jiandyin、Nii Nami等，從不同文化與方法出發，回應材料、技藝與社會記憶之間的關係。

策展人王韓芳說，此檔展覽可想像為跟棉線與石頭有關的博物館。(記者黃政嘉攝)

策展人鄒婷、王韓芳表示，觀者可把此展想像成跟棉線與石頭有關的博物館，包含不同時空背景、地域的棉線與石頭，之間有些關連性可以互相呼應，展覽同時將台灣案例與不同地區的創作與材料文化經驗相互對照，呈現各地在勞動、技藝與文化表現上的相似與差異，使地方敘事與更寬廣的文化視野產生連結。

現場也展示新北市黃金博物館的磺火燈、猴硐礦工文史館提供的礦工頭燈組。(記者黃政嘉攝)

