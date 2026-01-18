新美館跨域藝術實驗展 錯置真實與虛構

記者黃朝琴／臺北報導

新北市美術館推出「如果這都不算 Ai，我有什麼好 Bi？」跨域藝術實驗展覽，由4位藝術家共同創作，從單一主題延伸出各自創作，再透過影像、燈光、聲音裝置，重新編排作品與空間的關係，回應科技與人工、盜版與山寨等當代議題，邀觀眾思考介於真實與虛構的身體經驗。

新美館表示，「如果這都不算 Ai，我有什麼好 Bi？」由藝術團體「其實你不懂我的心」成員馮志銘、倪祥、簡志峰、邱子晏共同創新作品，展期至4月12日。

新美館指出，展名改寫自流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」，Ai對應中文的「愛」，Bi則連結臺語「悲哀」，形成語言與文化的雙重辯證。

新美館說，策展內容從廣告中易被混用的兩個地名，臺灣北海岸與日本北海道切入，藝術家實際走訪兩地，對照個人記憶與集體經驗的落差，探討影像、敘事與觀光文化如何形塑人們對「地方」的認知，同時以冷笑話與惡趣味的語言遊戲，刻意製造可被誤讀的詮釋空間，引導觀眾從錯置中產生新的理解。

